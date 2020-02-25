Арбидол под заказ и дефицит масок. Чем лечат коронавирус в КНР и готова ли Украина его встретить

В ВОЗ говорят, что темпы распространения коронавируса "уверенно снижаются" в Китае, но вспышка все еще "имеет потенциал пандемии", что подтверждается событиями в Италии. Фокус рассказывает, какими препаратами лечат болезнь в КНР и ести ли они в продаже в Украине

По состоянию на утро 25 февраля, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 превысило 80 тыс. человек, умерли 2699, вылечились более 27,6 тыс. Большинство зараженных находятся в Китае, с каждым днем их количество растет.

В то же время в ВОЗ заявили, что пик эпидемии в КНР пришелся на период между 23 января и 2 февраля и с тех пор темпы распространения коронавируса "уверенно снижаются". При этом глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что вспышка все еще "имеет потенциал пандемии". В частности, он выразил обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Южной Корее и Иране.

Он рассказал, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском Ухане и 0,7% за пределами Уханя. Для сравнения у других коронавирусных инфекций прошлых лет – Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и Тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) – он составлял соответственно 34,3% и 9,6%. Однако опасность нового коронавируса состоит в том, что он передается от человека к человеку, в том числе от тех, кто не имеет симптомов во время 14-дневного инкубационного периода. Также в Китае уже зафиксированы случаи повторного заражения вирусом и проявления симптомов по истечению 27 дней от последнего контакта с больным.

Повышенный риск тяжелого течения болезни в первую очередь угрожает пожилым людям и лицам, уже страдающим определенными патологиями (такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания).

Поиски лекарства от коронавируса

При лечении заболевших применяется общая противовирусная терапия. Специфического лечения болезни еще не найдено, но медики и ученые из Китая уже назвали ряд препаратов, которые могут иметь повышенную эффективность.

Так, директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что испытания показали хорошие результаты препаратов Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу Фавипиравира (препарат от гриппа), как потенциального лекарства от нового коронавируса. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать, первоначальные результаты исследования показывают, что препарат обладает эффективностью и низкими побочными реакциями.

Хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время он проходит клинические испытания в более чем 10 больницах в Пекине и Гуандуне, участие в них принимают более 100 пациентов. По словам Чжана, в скором времени в провинции Хунань в центральном Китае начнутся клинические испытания препарата.

Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против нового коронавируса на клеточном уровне.

В целом исследователи отсканировали более 70 000 лекарств или соединений с помощью компьютерного моделирования и тестов активности ферментов in vitro и отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов. Затем их протестировали на клеточном уровне против распространенной коронавирусной инфекции, и для дальнейших экспериментов отобрали около 100 препаратов, что помогло выбрать окончательные препараты для клинических испытаний, сказал Чжан.

Вечером 18 февраля минздрав КНР опубликовал новую, шестую предварительную версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. В ней перечислены четыре препарата для тестирования – "Арбидол", хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Препараты в украинских аптеках

Фокус решил проверить, продаются ли эти препараты в Украине. Подчеркнем, что в китайской программе отмечается, что применять препараты надо в экспериментальном режиме. В ВОЗ напоминают, что при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания (что может быть симптомами коронавируса) необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Самолечение опасно для здоровья.

Из всех названных в китайской программе препаратов украинцам наиболее известен "Арбидол" (умифеновир). Он был разработан в 1970-е годы в советском Институте фармакологии, токсикологии и химиотерапии. В Китае "Арбидол" производится с начала 2010-х годов, сам препарат выпускают как минимум четыре фармацевтические компании, еще две — производят необходимые его активные субстанции. С 2019 года препарат включен в государственную программу обязательного медицинского страхования. Препарат применяется как лекарство от гриппа, но в его эффективности высказываются серьезные сомнения. В частности, его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа.

В Украине умифеновир производится под торговой маркой "Иммустат" фармкомпанией "Дарница". Продаются по 10 таблеток (50 или 100 мг) в упаковке. Цена варьируется от 70 до 100 грн. Также можно найти и российский арбидол - цена в районе 500 грн.

"Арбидола" у нас нет, мы его только под заказ продаем. Остального у нас никогда не было. Можно посмотреть в Интернете, может там получится найти, что ищете", - посоветовали корреспонденту Фокуса в одной из столичных аптек.

Хлорохинфосфат в Украине не продается.

Рибавирин (противовирусный препарат, применялся при лечении заболевших во время вспышки SARS) в Украине продается, диапазон цен составляет от 130 до 230 грн. Интерфенон (белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет) в аптеках не удалось обнаружить. То же самое касается и лопинавира/ритонавира (комбинированный противовирусный препарат, который используется для лечения инфекции, вызванной вирусом ВИЧ).

Тесты и маски

Украинские власти утверждают, что готовы сдержать коронавирус в случае его проникновения в Украину. В связи со вспышкой коронавируса в Италии в аэропортах проводится температурный контроль пассажиров, прилетающих с Апеннинского полуострова. Также с сегодняшнего дня его ввели на границе с Венгрией.

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что ВОЗ передала Украине тест-систему на наличие коронавируса, которая рассчитана на 900 испытаний. Также ранее Украина закупила тест-систему на 90 образцов, три из которых уже использовали для испытаний. После проведения тестов находящимся на обсервации в Новых Санжарах останется в наличии 882 теста.

В тоже время возможность сдать тест на коронавирус уже появилась и в частных клиниках. В частности, клиника "Адонис" предлагает такую услугу стоимостью в 13 171 гривен. Корреспонденту Фокуса там сообщили, что закупили специальную технику. В количестве тестов никаких ограничений нет, а результатов необходимо ждать три дня.

Пока же традиционно повышенный интерес к теме коронавируса в купе с традиционным для зимнего периода ростом заболеваемости гриппом привел к росту цен на медицинские маски. К тому же, как рассказывают Фокусу фармацевты, медицинские маски в большом дефиците.

"Буквально вчера раскупили последние пять штук. В следствии того, что есть проблемы с транспортировкой и производитель завышает цену, их стоимость повысилась с двух до пяти гривен", – сообщили в одной из аптек.

Работники других аптек столицы, узнавая цену маски у своих коллег, удивительно улыбаются.

"У нас их давно нет, все быстро раскупили и мы не знаем, когда они снова появятся в ассортименте. Но продавали мы их по полторы, две гривны максимум", – говорит аптекарь.

В целом сейчас по столице цена на маски варьируется в диапазоне от 5 до 8 гривен.