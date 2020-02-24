На этапе разработки находятся две украинские тест-системы

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему на наличие коронавируса, которая рассчитана на 900 испытаний. Об этом сообщает LB.ua.

Кроме того, по его словам, ранее Украина закупила тест-систему на 90 образцов, три из которых уже использовали для испытаний. Таким образом, в наличии сейчас есть 987 тестов.

"В ближайшее время мы будем проводить исследования тем, кто находится на обсервации (в Новых Санжарах), то есть будет минус 105 тестов. 882 останется. В том случае, если не будет потребности в дополнительных исследованиях. Но в любом случае, этого достаточно, чтобы осуществлять диагностику на центральном уровне. Кроме того, мы планируем отправить часть тестов в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов для проведения тестирования", – рассказал Кузин.

Он сообщил, что сейчас на этапе разработки находятся тест-системы двух отечественных производителей – Института молекулярной биологии и "Диогена".

"У "Диогена" уже есть первая версия теста, для проведения пробы. Мы будем проводить тестирование параллельно – на тех тестах, которые у нас есть (ранее купленные и переданные ВОЗ), и на отечественных. Если убедимся, что отечественные можно использовать, у нас будет свой производитель, который достаточно быстро сможет сделать нужное количество тестов", – сказал Кузин.

Кузин также рассказал, что тестирование проводится в том случае, если есть похожая на коронавирус клиническая картина (тяжелое течение заболевания, высокая температура, затрудненное дыхание, пневмония), а также эпидемиологический фактор – путешествие в Китай или другую страну, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

ВОЗ также разработала рекомендации для обслуживания больных с коронавирусной инфекцией, они уже переведены на украинский язык. Что же касается официального протокола лечения COVID-19, то его пока не существует.

"Сейчас проводится не менее 15 клинических исследований, и их количество постоянно растет. Первый этап клинических исследований уже прошли три препарата и три комбинации препаратов, сейчас они будут переходить на второй этап", – сказал Кузьмин.

Как ранее сообщал Фокус:

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.