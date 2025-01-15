Ученые предложили "вкрутить лампочку" нескольким разным поколениям: все, кроме одного, справились

Исследователи были шокированы тем, что поколение зуммеров имеет серьезные проблемы с выполнением простых задач — от вкручивания лампочки до базовых практических действий.

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Психологи университета Нью-Йорка провел интересное тестирование среди людей нескольких поколений на умение выполнять элементарные бытовые задачи. Полученные результаты показали, что поколение "зумеров" имело серьезные проблемы с выполнением таких задач, сообщает издание New York Post.

Доктор Ямалис Диаз комментирует результаты и говорит, что именно "зумеры" показали чрезвычайно низкий результат в этом тесте. Он убежден, что объяснение этому довольно тривиально и очевидно.

"Поколение зуммеров напоминает больших детей — они могут жаловаться на корпоративную этику на работе, получить стресс из-за просто неприятного телефонного звонка и многое другое. Однако мы видим, что им просто не приходилось что-то делать для самих себя", — говорит психолог, добавив, что главным триггером является "зависимость от цифровых технологий".

Руководитель компании Halfords Энди Тербефилд, которое финансировало это тестирование, раскрывает детали этого теста. Он говорит, что довольно часто видит проблему в том, что молодые поколения "теряют способность выполнять даже базовые и простые вещи".

"Значительная часть их жизни автоматизирована, все удобно и просто передавать через сеть. Это и сделало поколение "зуммеров" таким — оно просто не знает, как выполнять столько нетехнических или независимых задач", — откровенно говорит господин Тербефилд.

Что показал опрос

Опрос провели среди 2000 взрослых, принадлежавших к разным поколениям — бейби-бумеры, поколения X, миллениалов и зумеров. Задача была простой — определить, насколько самостоятельными является каждое из поколений в определенных условиях.

Исследователи обнаружили, что почти 25% представителей "зумеров" не знают, как заменить лампочку в светильнике. Также 20% утверждает, что подниматься по лестнице "слишком опасно", ведь лампочка может оказаться слишком "горячей".

Кроме того, опрашиваемые "зумеры" готовы платить за работу другим людям. Так, они в среднем тратят более $1,5 тыс. в год, нанимая профессионалов, которые выполнят базовые домашние дела. В то же время "иксы" готовы были потратить всего 470 долларов, а бейби-бумеры — не более 300 "баксов".

Самым большим шоком для опрашиваемых стали следующие факты:

более 60% говорят, что не смогут помыть авто или технику;

почти 50% заявили, что ждут, чтобы их родители выполняли "всю грязную работу";

46% не умеют подкачивать автомобильные или велосипедные шины;

36% не понимают, как поставить щетку на дворники лобового стекла автомобиля;

30% не знают, как выглядит плоская отвертка;

21% никогда не видели гаечный или разводной ключ;

10% позовут кого-то, чтобы тот повесил картину на стену.

"Похоже, что интерес и знания к ручной работе и машинам постепенно приходит в упадок. Глядя на эти результаты, можно смело говорить, что каждое следующее поколение неохотно берется даже за самые простые задачи", — констатирует господин Тербефилд.

Ранее Фокус писал о том, почему поколение зумеров никогда не сомневается в своей правоте. Представители этого поколения, те, кому сейчас от 18 до 25 лет, появились на свет уже после переломного момента появления большего количества цифровых возможностей.

Также стало известно мнение ученых о том, почему зумеры меньше пьют за других. Специалисты выяснили, что молодое поколение начало менять ситуацию к лучшему.