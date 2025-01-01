Поколение, презирающее алкоголь: ученые рассказали, почему зумеры меньше пьют

Алкоголизм является глобальной мировой проблемой, от которой страдают миллионы людей. Однако недавно ученые выяснили, что молодое поколение начало менять ситуацию к лучшему.

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Поколение Z, демографическая когорта, родившаяся в период с 1997 по 2012 год, играет ведущую роль в изменении отношения к употреблению алкоголя в мире. Данные Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками свидетельствуют о том, что с 2000 года наблюдается тенденция к снижению алкогольного поведения среди молодых американцев и ученые решили узнать, почему это происходит, пишет Time.

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Опрос Gallup, проведенный в 2023 году, подтвердил тенденцию трезвенности у поколения Z, показывая, что за два десятилетия количество пьющих среди взрослых моложе 35 лет сократилось на 10 процентов: с 72% в 2001-2003 годах до 62% в 2021-2023 годах. Эта тенденция контрастирует с общим ростом потребления алкоголя в США, что свидетельствует о значительном расхождении поколений.

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Снижению потребления алкоголя способствуют несколько факторов. Изменения в законодательстве, такие как Национальный закон о минимальном возрасте употребления алкоголя 1984 года, повысивший возраст употребления алкоголя до 21 года, вызвали культурный сдвиг, который сохраняется до сих пор. Свою роль играют и меняющиеся социальные нормы. Джордж Ф. Кооб из Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму отмечает, что молодые поколения все чаще ассоциируют алкоголь с риском для здоровья и ищут подтверждения этому, такие как популярный нынче "сухой январь".

Специалист по семейной медицине и зависимостям Сибил Марш отмечает, что привлекательность алкоголя как маркера искушенности уменьшилась, и на смену ему пришли различные способы отдыха и общения. Рост легального каннабиса еще больше усложняет культурный статус алкоголя. Почти 80% американцев сейчас живут рядом с диспансером, а марихуана продается во все более доступных формах, включая напитки. Однако Кооб уточняет, что алкоголь по-прежнему опережает марихуану в употреблении среди молодых людей: 68,1% сообщили об употреблении алкоголя в прошлом году по сравнению с 36,5% для марихуаны.

Технологии и развивающиеся социальные модели также влияют на поведение, связанное с употреблением алкоголя. Согласно докладу Генерального хирурга США об одиночестве, время личного общения среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет резко сократилось: с 30 часов в месяц в 2003 году до всего лишь 10 часов к 2020 году. Это сокращение количества физических встреч, где алкоголь часто занимает важное место, вероятно, влияет на снижение уровня потребления алкоголя среди поколений.

Маркетинговые стратегии алкогольной промышленности также отражают эти изменения. Реклама все чаще связывает потребление алкоголя со здоровым образом жизни, а не с "жесткой вечеринкой", которая была характерна для маркетинга у поколения X. Кроме того, появление трезвых баров по всему США подчеркивает изменение предпочтений общества. К этой тенденции добавляется личный выбор, на который влияют состояние здоровья и история семьи.

Данные Extra Insights свидетельствуют о том, что этот сдвиг не просто уникален, а является частью более широкой глобальной тенденции. Например, в отчете Всемирной организации здравоохранения говорилось о снижении потребления алкоголя в ряде развитых стран, при этом лидировало в этом именно молодое население.

Появление безалкогольных альтернатив, таких как безалкогольное пиво, подтверждает этот сдвиг в сторону здорового образа жизни, поскольку, по прогнозам, мировые продажи этих продуктов вырастут более чем на 30% с 2023 по 2027 год.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.