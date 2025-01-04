Опасно ли ежедневное употребление алкоголя в малых дозах: ученые раскрыли всю правду
Исследователи показали, как употребление всего одной порции алкогольных напитков в день влияет на организм и есть ли риск развития рака.
Употребление алкоголя определено как одна из основных предотвратимых причин развития рака во всем мире. Статистика указывает на то, что только в США употребление спиртных напитков приводит к 20 000 смертей ежегодно. Но безопасно ли употребление одного алкогольного напитка в день? Ученые проанализировали исследования и дали ответ, пишет Live Mint.
Исследование, опубликованное в журнале The Nutrition Source уже показало, что риск развития рака, связанного с употреблением алкоголя, увеличивается по мере потребления все большего количества алкоголя с течением времени. Например, у женщин, потребляющих два алкогольных напитка в день, риск развития рака груди составляет 15,3% в течение жизни в сравнении с теми, кто пьет менее одного напитка в неделю — 11,3%. Ученые также обнаружили, что более высокое потребление алкоголя значительно повышает риск развития рака полости рта и горла.
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Данные Всемирной организации здравоохранения также показывают, что алкоголь увеличивает риск развития по крайней мере семи видов рака, а именно:
- рак груди (у женщин);
- рак печени;
- рак полости рта;
- рак горла;
- рак пищевода;
- рак голосового аппарата (гортани);
- рак прямой кишки.
Ученые также обнаружили, что даже небольшое потребление алкоголя, например, один напиток в день, может существенно повысить риск развития некоторых видов рака. В том числе, рака груди и полости рта.
Роль алкоголя в развитии рака связывают с различными биологическими механизмами: во-первых, алкоголь метаболизируется в ацетальдегид — токсичное соединение, повреждающее ДНК — что приводит к образованию опухолей; во-вторых, алкоголь генерирует активные формы кислорода, вызывающие воспаление и повреждение ДНК.
Исследования также показали, что алкоголь способен влиять на уровень гормонов, в том числе эстрогена, что способствует риску развития рака груди. Ученые также считают, что алкоголь способен действовать как растворитель, усиливая действие канцерогенов, например, тех, что содержатся в табачном дыме.
И все же, несмотря на задокументированные риски, осведомленность людей во всем мире все еще остается слишком низкой. Например, лишь менее половины американцев признают алкоголь фактором риска развития рака. В результате эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям во всем мире сократить потребление алкоголя.
Ученые также читают, что раннее вмешательство, в том числе информирование людей и скрининг на алкоголь в клинических условиях, на самом деле имеют решающее значение для снижения рисков развития рака.
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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.