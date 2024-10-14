В опасности умные люди: ученые выяснили новую причину развития алкоголизма

Алкоголизм является глобальной проблемой, затрагивающей многие страны. Хотя общая тенденция его употребления продолжает падать, ученые стремятся выяснить его истоки, что и удалось группе исследователей, открывших новую опасность для людей с высоким IQ.

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Недавнее исследование Юго-Западного медицинского центра показало, что школьники с более высоким IQ, как бы парадоксально это не звучало, с большей вероятностью станут умеренными или тяжелыми пьяницами во взрослой жизни. Хотя у полученных результатов есть свои нюансы, общая складывающаяся картина может заставить многих с опаской относится к подобным напиткам, пишет New York Post.

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Опубликованная в журнале Alcohol and Alcoholism научная работа, в которой использовались данные более 8000 участников Висконсинского продольного исследования, показала, что вероятность умеренного или тяжелого употребления алкоголя увеличивается на 1,6 % при повышении IQ на один пункт. Доктор Э. Шервуд Браун, старший автор исследования, пояснил, что хотя IQ не диктует будущее поведение, он может влиять на социальные факторы, которые способствуют привычке пить.

В исследовании умеренное употребление алкоголя определялось как употребление до 29 напитков в месяц для женщин и до 59 для мужчин, а тяжелое — как употребление более 30 напитков для женщин и более 60 для мужчин. Участники сообщили о своих пристрастиях к алкоголю в возрасте 53 и 65 лет, что позволило получить представление о долгосрочной структуре его потребления. Исследователи предположили, что люди с более высоким IQ могут испытывать больший стресс, связанный с работой, или иметь больше социальных возможностей для употребления алкоголя, что способствует их более активному выпиванию.

Джейм Палка, доцент психиатрии и соавтор исследования, отметила, что доход играет роль в этой взаимосвязи, поскольку люди с высоким IQ обычно зарабатывают больше и имеют больший доступ к социальной среде, где употребляется алкоголь. Несмотря на корреляцию с общим уровнем потребления, исследование показало, что люди с более высоким IQ реже прибегают к повальному пьянству, которое определяется как употребление пяти и более напитков за один присест.

Также были отмечены гендерные различия в поведении алкоголиков: мужчины отмечали больше эпизодов повального пьянства, чем женщины. Хотя связь между IQ и потреблением алкоголя очевидна, исследователи подчеркивают необходимость изучения других социальных и экологических факторов, которые могут опосредовать эту связь. Связь между профессиями с высоким уровнем стресса и высоким уровнем дохода и повышенным потреблением алкоголя дает потенциальное объяснение наблюдаемым тенденциям.

Эти результаты согласуются с более широкими исследованиями о том, как социально-экономические факторы влияют на привычки употребления алкоголя. Люди с более высоким уровнем дохода, особенно те, кто работает в условиях высокого стресса, чаще употребляют алкоголь в общественных местах. Национальный институт здоровья США также сообщил, что профессионалы, занятые на ответственных должностях, часто сталкиваются с повышенным социальным давлением, заставляющим их употреблять алкоголь на мероприятиях и собраниях "для снятия стресса".

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.