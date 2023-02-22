Многообещающий метод. Лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма

Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Related video

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя (AUD), представляет собой сложное психическое заболевание, которое может причинить значительный вред отдельным лицам, семьям и обществу. Несмотря на некоторые успехи в понимании лежащих в основе генетических и молекулярных механизмов AUD, вариантов фармакологического лечения мало. Тем не менее, недавнее исследование показало, что лекарство, используемое для лечения кожных заболеваний, может быть многообещающим новым методом лечения алкогольной зависимости, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование было сосредоточено на ферменте фосфодиэстеразы-4 (ФДЭ4), который связан с алкогольной и никотиновой зависимостью. ФДЭ4 вызывает разрушение циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), внутриклеточной молекулы, играющей роль в воспалительном процессе. Было показано, что остановка разрушения цАМФ с помощью PDE4 имеет терапевтическую ценность, включая противовоспалительный эффект.

Исследователи обнаружили, что апремиласт (Otezla), ингибитор ФДЭ-4, используемый для лечения псориаза и псориатического артрита, был эффективен в снижении чрезмерного потребления алкоголя у мышей в различных ситуациях, включая запойное пьянство, компульсивное и спровоцированное стрессом и нестрессовое употребление алкоголя. Они также провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы IIa на людях и обнаружили, что апремиласт при употреблении эффективен в снижении количества потребляемых напитков в день более чем наполовину. В среднем потребление алкоголя сократилось с пяти порций в день до двух.

Результаты исследования обнадеживают, так как апремиласт оказал большое влияние на снижение потребления алкоголя и хорошо переносился участниками. Лекарство может быть отличным кандидатом для дальнейшей оценки в качестве нового метода лечения людей с AUD. Важно отметить, что участники клинического исследования не искали активного лечения чрезмерного употребления алкоголя, что позволяет предположить, что апремиласт может быть даже более эффективным у тех, кто мотивирован на решение проблемы употребления алкоголя.

"Я никогда раньше не видела ничего подобного, — сказала соавтор Анджела Озберн, доктор философии. — Это невероятно многообещающе для лечения зависимости в целом".

Эти результаты важны, потому что существует лишь несколько вариантов фармакологического лечения AUD, а вредное употребление алкоголя может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, травмы и смерть, а также социальные и экономические потери. Хотя необходимы дополнительные исследования, результаты исследования показывают, что апремиласт может быть многообещающим новым вариантом лечения алкогольной зависимости.

Ранее Фокус писал о пользе алкоголя. Питательные вещества и полифенолы из национального напитка Шотландии могут бороться с экологическим ущербом нашему телу и уменьшать воспаление, отечность и покраснение.