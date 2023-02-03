Польза алкоголя. Побочные продукты виски способствуют омоложению кожи

Питательные вещества и полифенолы из национального напитка Шотландии могут бороться с экологическим ущербом нашему телу и уменьшать воспаление, отечность и покраснение.

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Исследование, проведенное университетом, показало, что добавление питательных веществ и полифенолов из национального напитка Шотландии в средства по уходу за кожей может улучшить состояние кожи, бороться со свободными радикалами, вызванными воздействием окружающей среды, уменьшить воспаление и отечность, а также снять покраснение, пишет Independent.

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Первоначально исследование было вдохновлено благотворным воздействием на кожу процесса ферментации дрожжей для саке, которое было доказано японской компанией в 1970-х годах.

Исследователи из Школы фармацевтики и наук о жизни Университета Роберта Гордона в Абердине помогли обнаружить, что остаток от процесса приготовления виски, обычно используемый для кормления животных, обеспечивает антиоксидантные свойства при уходе за кожей.

Ученые считают, что это первый случай, когда побочный продукт виски используется для исследования антиоксидантной способности клеток. Так, одна из фирм, специализирующаяся на натуральном уходе за кожей, участвовала в исследованиях и теперь использует этот ингредиент в своих продуктах.

Главный исследователь проекта Карлос Фернандес, старший преподаватель, сказал: "Команда установила отличные партнерские отношения с этой фирмой, и это отражено в двух успешных исследовательских проектах по изучению антиоксидантного действия эля из виски на товары для здоровья".

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