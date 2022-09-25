Похмелья не избежать, можно только отсрочить. 8 мифов об алкоголе, которые нам следует знать

Ученые развенчали некоторые заблуждения касательно алкоголя и его воздействия на организм человека.

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Перед употреблением алкоголя нужно плотно поесть, градус можно только повышать, а бутылочка пива спасет от похмелья — существует множество различных "лайфхаков", как поправить здоровье и избавиться от похмелья. Однако мало из них действительно работают, пишет Scitech Daily.

Ученым надоело слушать эту ахинею и они развеяли восемь самых распространенных мифов об алкоголе, правилах его употребления и способах борьбы с похмельем.

Миф 1: плотный обед перед употреблением алкоголя спасет от опьянения

Увы, это не так. Сколько бы вы не съели перед тем, как выпить первую рюмку, это вряд ли защитит вас от опьянения.

Дело в том, что весь выпитый алкоголь так или иначе попадет в ваш кровоток: в основном через тонкий кишечник — порядка 80%, желудок — около 20% и рот — малый процент.

Тем не менее, некоторая польза от перекуса перед употреблением алкоголя все же будет — фактически вы замедлите момент наступления алкогольного опьянения. Чем меньше еды окажется в вашем желудке, тем быстрее алкоголь попадет в ваш кровоток. Однако трапеза перед гулянкой, увы, не поможет вам пить и оставаться трезвым.

Миф 2: стратегия повышения градуса работает

Ученые доказали, что порядок, в котором вы выпиваете различные алкогольные напитки не имеет значения. Основную роль так или иначе сыграет количество выпитого алкоголя.

Ученые из университетов Манчестера и Ланкашира провели исследование в котором в общей сложности приняли 21 человек — 12 мужчин и 9 женщин. Каждому из них предложили выпить водку, смесь водки и обычной воды, или смесь водки и газированной воды, а после измерили, насколько быстро их организм усваивает алкоголь. Оказалось, что алкоголь разбавленный простой водой впитывается быстрее, чем просто водка. В то же время алкоголь, разбавленный газированной водой, впитывается намного медленнее. Другими словами, вашему организму необходимо больше времени, чтобы "поглотить" стакан пива, нежели порцию крепкого напитка.

Миф 3: алкоголь помогает согреться

Ученые доказали, что мифом является не только согревающие свойства алкоголя, но и истории о том, что сенбернары-спасатели носили миниатюрные баночки с алкоголем, чтобы найденные люди могли ими согреться. Отцом мифа о собаках является английский художник Эдвин Ландсир, который в возрасте 17 лет создал свою самую известную работу "Альпийские мастифы, оживляющие бедствующего путешественника", на которой он изобразил крошечный бочонок на шее мастифа, заявив, что это бренди.

Возвращаясь к согревающим свойствам алкоголя — он является сосудорасширяющим средством. Спиртное заставляет наши сосуды расширяться, в особенности это касается капилляров возле кожи — в следствии чего человек выглядеть слегка покрасневшим. Первое время человек действительно испытывает некое тепло и даже можете потеть, однако фактически ваше тело делает это для потери тепла и охлаждения. Именно поэтому ложное согревающее чувство алкоголя так опасно в холодное время года.

Миф 4: похмелье "лечится" алкоголем

Временами после употребления алкоголя похмелье может приобретать такие формы, что человеку кажется, что лучший способ побороть это состояние — выпить еще. Увы, это не сработает — ученые уверены, что расплаты не избежать.

Новая порция алкоголя лишь заставит ваш мозг вырабатывать нейротрансмиттеры, чтобы помочь замаскировать дискомфортные чувства. Фактически ваш организм перестанет перерабатывать алкоголь, выпитый вчера, чтобы сосредоточиться на новой порции полученного спиртного. Однако ученые уверены, что таким образом человек просто оттягивает неизбежное — рано или поздно головная боль, тошнота и похмелье так или иначе догонят. Поэтому ученые советуют выпить аспирин и пить больше воды, а не пытаться заглушить похмелье новой порцией алкоголя.

Миф 5: от пива меньше пьянеют

Ученые отмечают, что бокал среднего по крепости пива объемом 350 мл содержит столько же алкоголя, сколько 1150 мл вина крепостью 12% и 50 мл крепкого 40% напитка.

Как правило, люди пьют крепкое быстрее, нежели бокал пива — в этом и заключается весь секрет. Фактически, если вы выпьете одну рюмку водки, вы почувствуете себя более пьяным, чем после бокала вина или пива, однако в конечном счете все зависит от количество выпитого.

Миф 6: алкоголь — стимуляторы

Вначале алкоголь действительно может показаться стимулятором, однако в конечном счете, он замедляет наше тело и мозг, и является депрессантом.

Ученые отмечают, что маленькая доза алкоголя расслабляет нас и заставляет мозг выделять гормоны счастья — мы чувствуем прилив энергии и радости. Более того, алкоголь способен увеличивать частоту сердечных сокращений и даже повышать агрессивность некоторых людей, что действительно делает его схожим со стимулятором, однако это не так.

В конце концов мы приходи к тому, что алкоголь снижает частоту сердечных сокращений, понижает кровяное давление, притупляет работу центральной нервной системы и даже нашего мозга. Более того, алкоголь подавляет выработку дофамина, от чего мы становимся грустными.

Медленные, сонливые, дезориентированные и весьма депрессивные — увы, именно такими становятся люди после большой дозы выпитого алкоголя.

Миф 7: холодный душ, кофе и прогулка помогут протрезветь

Как бы нам того не хотелось, однако не существует быстрого способа справиться с опьянением. Наша печень способна перерабатывать с определенной фиксированной скоростью — около 30 мл в час, и ни холодный душ, ни кофе, ни прогулка не заставят ее "работать" быстрее.

Кофе может восполнить запас энергии, вода — справиться с некоторыми симптомами обезвоживания организма, однако так или иначе, чтобы протрезветь, вам придется потерпеть.

Миф 8: рюмка на ночь поможет уснуть

Исследование проведенное еще в 2013 году показало, что хотя алкоголь действительно помогает быстрее заснуть, он также снижает качество и продолжительность быстрого сна, хотя количество глубокого сна увеличивается.

Ученые считают, что недостаток быстрого сна в итого отразится на концентрации внимания, моторике и может вызвать забывчивость, сонливость, а возможно и депрессию, диабет, ожирение и болезни сердца.

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