Похмілля не уникнути, можна лише відстрочити. 8 міфів про алкоголь, які нам слід знати

Вчені розвінчали деякі помилки щодо алкоголю та його впливу на організм людини.

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Перед вживанням алкоголю потрібно добре поїсти, градус можна тільки підвищувати, а пляшка пива врятує від похмілля — існує безліч різних "лайфхаків", як поправити здоров'я та позбутися похмілля. Однак мало з них справді працюють, пише Scitech Daily.

Вченим набридло слухати цю ахінею і вони розвіяли вісім найпоширеніших міфів про алкоголь, правила його вживання та способи боротьби з похміллям.

Міф 1: щільний обід перед вживанням алкоголю врятує від сп'яніння

На жаль, це не так. Скільки б ви не з'їли перед тим, як випити першу чарку, це навряд захистить вас від сп'яніння.

Справа в тому, що весь випитий алкоголь так чи інакше потрапить у ваш кровотік: переважно через тонкий кишечник – близько 80%, шлунок – близько 20% та рот – малий відсоток.

Проте, деяка користь від перекушування перед вживанням алкоголю все ж таки буде — фактично ви уповільните момент настання алкогольного сп'яніння. Чим менше їжі виявиться у вашому шлунку, тим швидше алкоголь потрапить у ваш кровотік. Однак трапеза перед гулянкою, на жаль, не допоможе вам пити і залишатися тверезим.

Міф 2: стратегія підвищення градуса працює

Вчені довели, що порядок, у якому ви випиваєте різні алкогольні напої, не має значення. Основну роль однак зіграє кількість випитого алкоголю.

Вчені з університетів Манчестера та Ланкашира провели дослідження, в якому загалом прийняли 21 особу — 12 чоловіків та 9 жінок. Кожному з них запропонували випити горілку, суміш горілки та звичайної води, або суміш горілки та газованої води, а потім виміряли, наскільки швидко їх організм засвоює алкоголь. Виявилося, що алкоголь розбавлений простою водою вбирається швидше, ніж просто горілка. Водночас алкоголь, розбавлений газованою водою, вбирається набагато повільніше. Іншими словами, вашому організму потрібно більше часу, щоб "поглинути" склянку пива, ніж порцію міцного напою.

Міф 3: алкоголь допомагає зігрітися

Вчені довели, що міфом є не тільки властивості алкоголю, що зігрівають, але й історії про те, що сенбернари-рятувальники носили мініатюрні баночки з алкоголем, щоб знайдені люди могли ними зігрітися. Батьком міфу про собак є англійський художник Едвін Ландсір, який у віці 17 років створив свою найвідомішу роботу "Альпійські мастифи, які оживляють мандрівника, що бідує", на якій він зобразив крихітне барильце на шиї мастифа, заявивши, що це бренді.

Повертаючись до властивостей алкоголю, що зігрівають — він є судинорозширювальним засобом. Спиртне змушує наші судини розширюватися, особливо це стосується капілярів біля шкіри — внаслідок чого людина виглядати трохи почервонілою. Спочатку людина дійсно відчуває якесь тепло і навіть можете потіти, проте фактично ваше тіло робить це для втрати тепла та охолодження. Саме тому помилкове відчуття зігрівання від алкоголю таке небезпечне в холодну пору року.

Міф 4: похмілля "лікується" алкоголем

Часом після вживання алкоголю похмілля може набувати таких форм, що людині здається, що найкращий спосіб подолати цей стан — випити ще. На жаль, це не спрацює – науковці впевнені, що розплат не уникнути.

Нова порція алкоголю лише змусить ваш мозок виробляти нейротрансмітери, щоб допомогти замаскувати дискомфортні почуття. Фактично ваш організм перестане переробляти алкоголь, випитий учора, щоб зосередитись на новій порції отриманого спиртного. Проте вчені впевнені, що таким чином людина просто відтягує неминуче — рано чи пізно біль голови, нудота і похмілля так чи інакше наздоженуть. Тому вчені радять випити аспірин та пити більше води, а не намагатися заглушити похмілля новою порцією алкоголю.

Міф 5: від пива менше п'яніють

Вчені відзначають, що келих середнього за міцністю пива об'ємом 350 мл містить стільки ж алкоголю, скільки 1150 мл вина міцністю 12% та 50 мл міцного 40% напою.

Як правило, люди п'ють міцніше, ніж келих пива — в цьому і полягає весь секрет. Фактично, якщо ви вип'єте одну чарку горілки, ви відчуєте себе п'янішим, ніж після келиха вина або пива, проте зрештою все залежить від кількості випитого.

Міф 6: алкоголь — стимулятори

Спочатку алкоголь справді може здатися стимулятором, проте зрештою, він уповільнює наше тіло і мозок, і є депресантом.

Вчені відзначають, що маленька доза алкоголю розслаблює нас і змушує мозок виділяти гормони щастя – ми відчуваємо приплив енергії та радості. Більше того, алкоголь здатний збільшувати частоту серцевих скорочень і навіть підвищувати агресивність деяких людей, що справді робить його схожим на стимулятор, проте це не так.

Зрештою, ми приходь до того, що алкоголь знижує частоту серцевих скорочень, знижує кров'яний тиск, притуплює роботу центральної нервової системи і навіть нашого мозку. Більше того, алкоголь пригнічує вироблення дофаміну, від чого ми стаємо сумними.

Повільні, сонливі, дезорієнтовані і дуже депресивні — на жаль, саме такими стають люди після великої дози алкоголю.

Міф 7: холодний душ, кава та прогулянка допоможуть протверезіти

Як би нам того не хотілося, проте не існує швидкого способу впоратися зі сп'янінням. Наша печінка здатна переробляти з певною фіксованою швидкістю — близько 30 мл на годину, і ні холодний душ, ні кава, ні прогулянка не змусять її працювати швидше.

Кава може заповнити запас енергії, вода — впоратися з деякими симптомами зневоднення організму, проте так чи інакше, щоб протверезіти, вам доведеться потерпіти.

Міф 8: чарка на ніч допоможе заснути

Дослідження, проведене ще в 2013 році, показало, що хоча алкоголь дійсно допомагає швидше заснути, він також знижує якість і тривалість швидкого сну, хоча кількість глибокого сну збільшується.

Вчені вважають, що нестача швидкого сну в підсумку позначиться на концентрації уваги, моториці і може викликати забудькуватість, сонливість, а можливо і депресію, діабет, ожиріння та хвороби серця.

Раніше Фокус писав про те, що розмір має значення – вчені з'ясували, що нас змушує пити більше вина.