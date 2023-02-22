Перспективний метод. Ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму

Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем із алкоголем.

Related video

Розлад, пов'язаний зі вживанням алкоголю (AUD), є складним психічним захворюванням, яке може завдати значної шкоди окремим особам, сім'ям і суспільству. Попри деякі успіхи в розумінні генетичних і молекулярних механізмів AUD, що лежать в основі, варіантів фармакологічного лікування мало. Тим не менш, недавнє дослідження показало, що ліки, які використовуються для лікування шкірних захворювань, можуть бути перспективним новим методом лікування алкогольної залежності, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження було зосереджене на ферменті фосфодіестерази-4 (ФДЕ4), який пов'язаний із алкогольною та нікотиновою залежністю. ФДЕ4 викликає руйнування циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ), внутрішньоклітинної молекули, яка відіграє роль у запальному процесі. Було показано, що припинення руйнування цАМФ за допомогою PDE4 має терапевтичну цінність, включаючи протизапальний ефект.

Дослідники виявили, що апреміласт (Otezla), інгібітор ФДЕ-4, що використовується для лікування псоріазу та псоріатичного артриту, був ефективний у зниженні надмірного споживання алкоголю в мишей у різних ситуаціях, включаючи запійне пияцтво, компульсивне та спровоковане стресом. Вони також провели подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази ІIa на людях і виявили, що апреміласт у разі вживання ефективний для зниження кількості споживаних напоїв на день більш ніж наполовину. У середньому споживання алкоголю скоротилося з п'яти порцій щодня до двох.

Результати дослідження обнадіюють, оскільки апреміласт уплинув зниження споживання алкоголю. і його добре переносили учасники. Ліки можуть бути відмінним кандидатом для подальшої оцінки як новий метод лікування людей із AUD. Важливо відзначити, що учасники клінічного дослідження не шукали активного лікування надмірного вживання алкоголю, що дозволяє припустити, що апреміласт може бути навіть ефективнішим у тих, хто мотивований на вирішення проблеми вживання алкоголю.

"Я ніколи раніше не бачила нічого подібного, — сказала співавторка Анджела Озберн, докторка філософії. — Це неймовірно перспективне для лікування залежності в цілому".

Ці результати важливі, тому що існує лише кілька варіантів фармакологічного лікування AUD, а шкідливе вживання алкоголю може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, травми та смерть, а також соціальні й економічні втрати. Хоча необхідні додаткові дослідження, результати дослідження показують, що апреміласт може бути перспективним новим варіантом лікування алкогольної залежності.

Раніше Фокус писав про користь алкоголю. Поживні речовини та поліфеноли з національного напою Шотландії можуть боротися з екологічними збитками нашому тілу та зменшувати запалення, набряклість і почервоніння.