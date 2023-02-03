Користь алкоголю. Побічні продукти віскі сприяють омолодженню шкіри

Поживні речовини і поліфеноли з національного напою Шотландії можуть боротися з екологічною шкодою нашому тілу і зменшувати запалення, набряклість та почервоніння.

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Дослідження, проведене університетом, показало, що додавання поживних речовин та поліфенолів з національного напою Шотландії у засоби догляду за шкірою може покращити стан шкіри, боротися з вільними радикалами, викликаними впливом навколишнього середовища, зменшити запалення та набряклість, а також зняти почервоніння, пише Independent. .

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Спочатку дослідження було натхнене благотворним впливом на шкіру процесу ферментації дріжджів на саке, яке було доведено японською компанією у 1970-х роках.

Дослідники зі Школи фармацевтики та наук про життя Університету Роберта Гордона в Абердіні допомогли виявити, що залишок від процесу приготування віскі, який зазвичай використовується для годування тварин, забезпечує антиоксидантні властивості при догляді за шкірою.

Вчені вважають, що це перший випадок коли побічний продукт віскі використовується для дослідження антиоксидантної здатності клітин. Так, одна з фірм, що спеціалізується на натуральному догляді за шкірою, брала участь у дослідженнях і використовує цей інгредієнт у своїх продуктах.

Головний дослідник проєкту Карлос Фернандес, старший викладач, сказав: "Команда встановила відмінні партнерські відносини з цією фірмою, і це відображено у двох успішних дослідницьких проєктах щодо вивчення антиоксидантної дії елю з віскі на товари для здоров'я".

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