Лучше не станет. Ученые обнаружили, что алкоголь не делает окружающих красивее

Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие привлекательности других людей.

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Предполагается, что термин "пивные очки" был придуман студентами североамериканских университетов мужского пола в 1980-х годах. Идея заключается в том, что выпитый нами алкоголь может заставить других в наших глазах выглядеть более привлекательными, пишет The Guardian.

Что же, ученые считают, что пришло время снять "пивные очки". В новом исследовании ученые из Стэнфордского исследовательского центра профилактики в Пало-Альто (Калифорния) пришли к выводу, что алкоголь на самом деле не способен сделать людей более привлекательными в наших глазах.

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Отметим, что несмотря на неофициальные доказательства существования "пивных очков", связь между алкогольной интоксикацией и физическим влечением систематически никогда не изучалась. В новом исследовании автор анализа, профессор Молли Боудринг решила исправить это упущение.

В предыдущих исследованиях на эту тему людей, как правило, просили оценить привлекательность других людей по фотографиям в трезвом и нетрезвом состоянии. Однако результаты были неоднозначными. В целом все исследования показали, что "пивные очки" действительно существовали, но этот эффект был крайне незначительным. В новой работе ученые также добавили еще одну составляющую: возможность реальной встречи с некоторыми людьми, которых реципиенты оценивали.

По словам профессора психологии Университета Эдж-Хилл в Ормскирке Ребекки Монк, эта возможность встречи с людьми, которых реципиенты оценивают, позволило также исследовать пословицу "о жидкой храбрости", а не только так называемый феномен "пивных очков".

В ходе исследования Боудринг и Майкл Сайетт из Питтсбургского университета пригласили 18 пар друзей-мужчин в лабораторию. Далее их попросили оценить привлекательность мужчин и женщин, изображенных на фото и видео. Авторы исследования отмечают, что они приглашали реципиентов парами, пытаясь воссоздать социальные взаимодействия, которые могут происходить в реальной ситуации употребления алкоголя.

В одном эксперименте мужчинам предоставляли достаточное количество водки и клюквенного сока, чтобы поднять уровень алкоголя в крови примерно до 0,08%, в другом — им давали безалкогольные напитки. Далее участников просили оценить привлекательность людей, а после этого их просили выбрать, с кем из людей на фото и видео они хотели бы взаимодействовать в будущем эксперименте.

Авторы исследования не обнаружили, что выпитый алкоголь каким-то образом увеличивает восприятие привлекательности других людей. В то же время ученые заметили, что выпитый алкоголь придавал мужчинам храбрости — они с большей вероятностью выбирали для дальнейшего взаимодействия тех, кого считали наиболее привлекательными. Пьяные участники в 1,71 раза чаще выбирали одного из четырех самых привлекательных кандидатов, с которыми потенциально могли бы встретиться в будущем исследовании.

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