Лучше не станет. Ученые обнаружили, что алкоголь не делает окружающих красивее
Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие привлекательности других людей.
Предполагается, что термин "пивные очки" был придуман студентами североамериканских университетов мужского пола в 1980-х годах. Идея заключается в том, что выпитый нами алкоголь может заставить других в наших глазах выглядеть более привлекательными, пишет The Guardian.
Что же, ученые считают, что пришло время снять "пивные очки". В новом исследовании ученые из Стэнфордского исследовательского центра профилактики в Пало-Альто (Калифорния) пришли к выводу, что алкоголь на самом деле не способен сделать людей более привлекательными в наших глазах.
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Отметим, что несмотря на неофициальные доказательства существования "пивных очков", связь между алкогольной интоксикацией и физическим влечением систематически никогда не изучалась. В новом исследовании автор анализа, профессор Молли Боудринг решила исправить это упущение.
В предыдущих исследованиях на эту тему людей, как правило, просили оценить привлекательность других людей по фотографиям в трезвом и нетрезвом состоянии. Однако результаты были неоднозначными. В целом все исследования показали, что "пивные очки" действительно существовали, но этот эффект был крайне незначительным. В новой работе ученые также добавили еще одну составляющую: возможность реальной встречи с некоторыми людьми, которых реципиенты оценивали.
По словам профессора психологии Университета Эдж-Хилл в Ормскирке Ребекки Монк, эта возможность встречи с людьми, которых реципиенты оценивают, позволило также исследовать пословицу "о жидкой храбрости", а не только так называемый феномен "пивных очков".
В ходе исследования Боудринг и Майкл Сайетт из Питтсбургского университета пригласили 18 пар друзей-мужчин в лабораторию. Далее их попросили оценить привлекательность мужчин и женщин, изображенных на фото и видео. Авторы исследования отмечают, что они приглашали реципиентов парами, пытаясь воссоздать социальные взаимодействия, которые могут происходить в реальной ситуации употребления алкоголя.
В одном эксперименте мужчинам предоставляли достаточное количество водки и клюквенного сока, чтобы поднять уровень алкоголя в крови примерно до 0,08%, в другом — им давали безалкогольные напитки. Далее участников просили оценить привлекательность людей, а после этого их просили выбрать, с кем из людей на фото и видео они хотели бы взаимодействовать в будущем эксперименте.
Авторы исследования не обнаружили, что выпитый алкоголь каким-то образом увеличивает восприятие привлекательности других людей. В то же время ученые заметили, что выпитый алкоголь придавал мужчинам храбрости — они с большей вероятностью выбирали для дальнейшего взаимодействия тех, кого считали наиболее привлекательными. Пьяные участники в 1,71 раза чаще выбирали одного из четырех самых привлекательных кандидатов, с которыми потенциально могли бы встретиться в будущем исследовании.
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