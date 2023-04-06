Высасывает жизнь. Ученые назвали напиток, который заставляет нас стареть и умирать раньше

Новое исследование доказывает, что регулярное потребление алкоголя, даже в умеренных количествах, наносит непоправимый вред нашему организму.

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Не секрет, что алкоголь является токсичным, психоактивным веществом, способным вызывать зависимость. Именно поэтому несколько десятилетий назад Международное агентство по изучению рака классифицировало его как канцероген группы 1, то есть группы самого высокого риска, в которую также входят асбест, радиация и табак, пишет Nation.

Десятилетиями ученые продолжали исследовать то, как алкоголь влияет на наш организм и какая доза его потребления является максимально допустимой. Однако новое исследование полагает, что неважно, сколько вы пьете, так или иначе алкоголь наносит вред организму, и чем больше вы пьете, тем масштабнее последствия.

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В новом исследовании ученые объединили результаты более ста исследований, проведенных ранее, в которых приняли участие почти 5 миллионов человек. Изучив полученные коллегами данные, исследователи пришли к выводам, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, резко сокращает продолжительности жизни человека.

Результаты свидетельствуют о том, что люди, которые потребляли не менее 25 граммов алкоголя, подвергались риску смерти от болезней, связанных с ним. При этом риск существенно возрастал, если человек потреблял около 45 граммов алкоголя в день.

Отметим, что стандартный напиток в большинстве стран содержит около 14 граммов алкоголя или меньше. То есть 25 граммов — это приблизительно две бутылки алкогольного напитка. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что участники в возрасте 50 лет и младше, которые эпизодически употребляли алкоголь и были под наблюдением исследователей 10 лет, имели более высокие риски смерти.

Исследователи отмечают, что результаты исследований свидетельствуют о том, что женщины страдают от алкоголя существеннее, чем мужчины. Так, участницы исследований, которые выпивали около 25 граммов алкоголя и больше в день, имели более высокие риски смерти, чем мужчины, выпивающие такое же количество алкоголя.

По словам соавтора исследования Тима Стоквелла, малым или умеренным потреблением алкоголя считается употребление, по крайней мере, одного из двух допустимых напитков. Однако результаты исследования в очередной раз подтверждают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, в которой говорится, что никакое количество алкоголя не может быть безопасным для человека.

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