Акцизные налоги на спирт и сигареты: как изменятся цены в апреле 2025 года

В конце марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий увеличение акцизов на табачную продукцию. В результате с 1 апреля минимальное акцизное налоговое обязательство будет рассчитываться с коэффициентом 1,1.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Этот коэффициент применяется ко всем производителям и импортерам табачных изделий по следующим кодам:

УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра);

2402 20 90 90 20 (сигареты с фильтром).

Стоимость сигарет в Украине продолжит расти. Ожидается, что в этом году акциз на сигареты увеличится на 35,4%. В рамках евроинтеграции Киев планировал поднять акцизные ставки до 90 евро за 1000 сигарет уже в 2025 году. Однако теперь данная цель отложена, и планируется достичь этого уровня к 2028 году.

Согласно информации Госналоговой службы, с 1 апреля 2025 года производители этилового спирта и биоэтанола обязаны учитывать гарантированное налоговое обязательство при расчете своих обязательств по акцизному налогу.

Первым налоговым (отчетным) периодом, для которого рассчитывается это обязательство, является первый квартал 2025 года. Декларацию по акцизному налогу необходимо подать до июня текущего года. Требования по гарантированному налоговому обязательству не применяются к субъектам, занимающимся исключительно производством биоэтанола и обладающим соответствующей лицензией.

Ранее в Центре экономической стратегии опровергли информацию, что сигареты в следующем году из-за повышения акцизов подорожают на 40 грн за пачку. В ведомстве отметили, что пачка будет стоить на 20-25 больше с учетом налога на добавленную стоимость.

СМИ отмечали, что в 2025 году цена на пачку сигарет среднего ценового сегмента с фильтром может достичь 124,7 грн, а к 2028 году увеличиться до 160,5 грн. Тогда отмечалось, что повышение акцизов также окажет значительное влияние на наполнение бюджета: ожидается, что уже в 2025 году эти меры принесут более 20 миллиардов гривен. Тогда же отмечалось, что изменения — неизбежны, ведь Украина имеет обязательства перед ЕС.