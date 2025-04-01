Акцизні податки на спирт і сигарети: як зміняться ціни у квітні 2025 року

Наприкінці березня 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив закон, що передбачає збільшення акцизів на тютюнову продукцію. Як наслідок, з 1 квітня мінімальне акцизне податкове зобов'язання розраховуватиметься з коефіцієнтом 1,1.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

Цей коефіцієнт застосовується до всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за такими кодами:

УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра);

2402 20 90 90 90 20 (сигарети з фільтром).

Вартість сигарет в Україні продовжить зростати. Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%. У межах євроінтеграції Київ планував підняти акцизні ставки до 90 євро за 1000 цигарок уже 2025 року. Однак тепер цю мету відкладено, і планується досягти цього рівня до 2028 року.

Згідно з інформацією Держподаткової служби, з 1 квітня 2025 року виробники етилового спирту та біоетанолу зобов'язані враховувати гарантоване податкове зобов'язання під час розрахунку своїх зобов'язань з акцизного податку.

Першим податковим (звітним) періодом, для якого розраховується це зобов'язання, є перший квартал 2025 року. Декларацію з акцизного податку необхідно подати до червня поточного року. Вимоги щодо гарантованого податкового зобов'язання не застосовуються до суб'єктів, які займаються виключно виробництвом біоетанолу та володіють відповідною ліцензією.

Раніше в Центрі економічної стратегії спростували інформацію, що сигарети наступного року через підвищення акцизів подорожчають на 40 грн за пачку. У відомстві зазначили, що пачка коштуватиме на 20-25 більше з урахуванням податку на додану вартість.

ЗМІ зазначали, що 2025 року ціна на пачку сигарет середнього цінового сегмента з фільтром може сягнути 124,7 грн, а до 2028 року збільшитися до 160,5 грн. Тоді зазначалося, що підвищення акцизів також матиме значний вплив на наповнення бюджету: очікується, що вже 2025 року ці заходи принесуть понад 20 мільярдів гривень. Тоді ж зазначалося, що зміни — неминучі, адже Україна має зобов'язання перед ЄС.