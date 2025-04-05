Пивная отрасль Британии ожидает "катастрофы" из-за высоких налогов и введенных пошлин Трампа, - СМИ

Пивовары Туманного Альбиона считают, что ряд серьезных налоговых недостатков, дефицит хмельного напитка и введенные новые тарифы президентом США Дональдом Трампом на их продукцию будут иметь "катастрофические последствия".

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Об этом сообщает издание Daily Express.

Представитель "теневого правительства" Британии Мел Страйд считает, что пивоваров Британии ожидают очень непростые времена, а ситуация в этой отрасли может стать катастрофической, если не будет принят ряд важных шагов.

Среди главных проблем политик отмечает высокие налоговые ставки на работников, пошлины на экспорт и импорт различных сортов пива, а также отсутствие целевой программы поддержки отрасли. В случае, если правительство Стармера не пойдет на изменения, то отрасль ожидает "катастрофа".

"Пабы, рестораны и сектора с невысокой зарплатой сталкиваются с сокращением рабочих мест, более высокими затратами и снижением доходов — они уже вынуждены были поднять расходы аж на 140%", — говорит господин Страйд.

Его мнение поддерживает представительница британская ассоциация пива и пабов (BBPA) Эмма МакКларкин. Она говорит, что пивоварную отраслью ожидает "значительный ущерб".

"Сейчас шесть пабов закрываются в среднем в неделю, а прибыльными пока есть только несколько заведений, которые получают несколько пенни прибыли с кухня пива. Пивовары сейчас вынуждены увеличивать расходы на свою деятельность, и это наносит значительный ущерб отрасли. Правительство должно постепенно сократить эти расходы, а их поэтапное внедрение значительно изменит ситуацию и придаст уверенности предприятиям в стремлении разблокировать рост", — считает госпожа Маккларкин.

Издание The Guardian сообщает, что введенные пошлины президентом США на алкогольную отрасль Туманного Альбиона может иметь "непредсказуемые последствия". В частности, высокие цены на шотландские и валлийские сорта крепких напитков, а также на все виды хмельного ударит по карманам рядовых потребителей.

Еще худшие последствия ожидают пивоваров: из-за проблем с поставками хмеля и высоких цен на алкоголесодержащие продукты, стоимость сырья и производства могут резко вырасти. Как следствие, высокие цены на продукцию будут означать уменьшение потребления.

В то же время журналисты указывают, что экспорт британской алкогольной продукции в США составляет более 45% всех продуктов алкогольного происхождения. Введенные пошлины будут означать то, что убытки и разница в пошлинах ляжет на плечи производителей и потребителей, а программы поддержки не позволяют покрыть ценовой дефицит.

Ранее стало известно, что британским пабам грозит коллапс из-за отсутствия популярного напитка. Владельцы заведений опасаются потери клиентов, роста убытков и возможности закрытия.

Впоследствии сообщалось, как мужчина посетил более 5000 пабов. Мужчина говорит. что за день может посещать около 20 заведений, а его цель состоит в том, чтобы посетить каждый паб в Великобритании.