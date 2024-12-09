Могут закрыться: пабам в Британии грозит коллапс из-за отсутствия популярного напитка

Ряд британских пабов столкнулся с дефицитом пива Guinness из-за стремительного роста популярности этого напитка на рождественские праздники. Владельцы заведений опасаются потери клиентов, роста убытков и возможности закрытия.

Ряд британских пабов столкнулся с проблемой поставки популярного пива марки Guiness накануне Рождества. Однако владельцы заведений опасаются, что это вкупе с лимитом распределения на каждую персону приведет к коллапсу пабов, пишет британское издание Daily Express.

Как пишут журналисты, из-за искусственного распределения популярного напитка крупные поставщики ограничили продажу этого пива в пабы на рождественские праздники, где количество потребленного пива вырастает в несколько раз. Отсутствие дохода, который обычно получали заведения, теперь грозит им серьезными проблемами — падение посещаемости, высокие убытки и вероятное закрытие.

Владелец ирландского паба в Ливерпуле Стивен Кросби говорит, что самым продаваемым напитком в его заведении является именно пиво Guinness. Он признается, что если не получит нужное количество напитка, то это "нанесет серьезные убытки". Он добавляет, что обычно получает до 12 50-литровых бочек в неделю от своего поставщика. Но на прошлой неделе он сказал, что теперь может получить только одну.

СМИ пишет, что такие истории все чаще повторяются в пабовой отрасли, и случай господина Кросби не является исключением. Мнение ливерпульца также подтверждает мистер Шон Дженкинсон, который работает операционным директором популярной сети заведений Katie O'Brien's. Мужчина говорит, что они тоже столкнулись с такими проблемами, и тоже "не знают, что будет дальше" с поставками пива в пабы, если их будут выдавать в таком незначительном количестве.

"В течение последних месяцев мы наблюдали исключительный потребительский спрос на Guinness в Великобритании. Мы стараемся сейчас найти способы увеличить продажи этого напитка для клиентов, и думаем, как можно решить эту проблему", — говорит господин Дженкинсон.

Еще одна представительница пабного бизнеса, Энда Мюррей, отмечает, что за последние несколько месяцев в Лондоне количество потребленного напитка выросло на 20%. Но такой искусственный дефицит вызовет серьезные проблемы у владельцев заведений.

"Мы наблюдали массовый интерес среди молодых людей, когда речь идет о Guiness. Но теперь спрос непомерно вырос, и все теперь хотят получить свой стакан напитка", — говорит г-жа Мюррей, указывая на главную причину дефицита.

Напомним, Фокус сообщал, как культовый паб закрылся из-за жалобы на якобы его оскорбительное название. Заведение для любителей автомашин и спорта The Midget вынужден закрыться на реконструкцию. Однако уже в декабре оно начнет свою работу под новым названием.

Также мы рассказывали, как автобус сбил мужчину, но он встал и пошел дальше в любимый паб. История британца Саймона Смита в очередной раз стала вирусной в интернете. Несмотря на досадный эпизод с ДТП в далеком 2017 году, он продолжает посещать любимый паб, где возле него мужчину насмерть едва не сбил двухэтажный автобус.