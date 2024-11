Культовый паб закрылся из-за жалобы на якобы его оскорбительное название: детали

Заведение для любителей автомашин и спорта The Midget вынуждено закрыться на реконструкцию. Однако уже в декабре оно начнет свою работу под новым названием.

Знаменитый паб под названием The Midget (англ. "Карлик") в городе Абингдон, расположенном в британском графстве Оксфордшир, вынужден изменить его из-за петиции, в которой указывают на "оскорбительность" названия в отношении инвалидов с этой болезнью. Об этом пишет издание Metro.

Журналисты пишут, что более 1000 человек подписала петицию с призывом к заведению изменить свое название. Ее автором стала преподаватель Ливерпульского университета доктор Эрин Причард, которая занимается исследованием вопроса инвалидности. По ее словам, сеть Greene King, которой принадлежит это заведение, "должна признать нарушение этого срока и его последствия".

"Термин карликовый — это форма враждебного языка инвалидов, которую я и большинство других людей с карликовостью восприняли как форму издевательств, в частности, когда ее кричали на нас со стороны незнакомцы. Этот термин следует оставить в учебниках истории", — отметила преподавательница.

В сети Greene King уже сообщили, что паб вынужден закрыться на реконструкцию и потратит сотни тысяч фунтов. Там обещают открыть двери для своих поклонников уже в декабре. Новым названием заведения будет Roarind Raindrop ("Ревущая капля дождя").

Управляющий менеджер Greene King Зоуи Боули отметила, что пабы "являются центром сообществ и имеют целью объединить людей", и именно паб "Карлик" был тем местом, где могли часто встречаться любители гонок и автомобилей, которые "внесли свой вклад в историю нашего региона".

"Мы благодарны профессору Притчард за ее видение проблемы, и какой вред нанесло название заведения другим. Мы надеемся, что внесение изменений таким образом поможет сохранить исторические связи нашего паба с прошлым Абингдона, одновременно гарантируя, что наш паб может быть местом, где каждый чувствует себя желанным", — сказала госпожа Боули.

СМИ пишет, что паб был открыт в 1974 году, и ранее назывался The Magic Midget ("Волшебный карлик") в честь автомобиля MG EX 127. Именно этот автомобиль побил рекорд скорости в более 120 миль в час (более 193 км/ч) в 1932 году. Однако уже через 25 лет новый рекорд установили благодаря машине EX 181 Roaring Raindrop под управлением известного гонщика сэра Стирлигна Мосса.

