Мужчина благодаря уборке на чердаке разбогател на $24 тысячи: что он нашел (фото)

Чрезвычайно редкую обложку альбома Nevermind группы Nirvana с автографами всех трех участников культового музыкального коллектива продали на аукционе за 24 тысячи долларов.

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Об этом пишет издание What's The Jam.

Раритет в течение 30 лет хранил на чердаке своего дома фанат Nirvana. Он получил автограф во время концерта в Бристоле в 1991 году еще до того, как коллектив обрел мировую славу. Памятный альбом подписал покойный солист Курт Кобейн, барабанщик и нынешний фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол и басист Крист Новоселич.

Важная часть истории

"Я очень рад, что такая важная часть музыкальной истории представлена на нашем аукционе. Полные наборы автографов Nirvana из этого периода чрезвычайно редки, а иметь их на обложке культового альбома — это мечта коллекционера. Я много лет знаю продавца, известного местного диджея", — отметил аукционер Мартин Хьюз перед продажей.

Альбом Nevermind Фото: Alamy

Обложка, которая более 30 лет хранилась на чердаке, ушла с молотка на аукционе Wessex Auction Rooms в Уилтшире в среду, 16 апреля.

"Мы очень довольны результатом, и я уверен, что продавец будет очень счастлив", — добавил Мартин после того, как лот продали за 24 тысячи долларов.

Путь к славе

Кстати, альбом Nevermind принес американской рок-группе международный успех. В мире проданы миллионные тиражи этой пластинки. Концерт в Бристоле состоялся в рамках европейского тура Nirvana, во время которого группа выступала в Италии, Германии и Эдинбурге. Клуб Bierkeller, где проходило историческое выступление, закрыли в 2018 году на реконструкцию.

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