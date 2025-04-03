Женщина вернулась из поездки и не могла поверить в то, что муж сделал с подвалом (фото)

Житель Онтарио (Канада) Стивен Паркер удивил свою жену Эшли неожиданным и трогательным поступком. Пока она находилась в пятидневной командировке, он полностью преобразил их неухоженный подвал в уютную рабочую студию.

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Об этом мужчина написал на популярном форуме Reddit.

Житель Онтарио отметил, что подвал раньше служил студией для проекта Эшли — сайта The Loopy Lamb, ресурса для любителей вязания крючком. Однако, по словам Паркера, помещение оставляло желать лучшего: бетонный пол, ржавые стеллажи и старый кухонный стол. Однако Эшли ежедневно трудилась в этом непритязательном пространстве, создавая контент и развивая бизнес.

Понимая, как много она делает для семьи, Стивен решил отблагодарить ее. За месяц он тщательно спланировал ремонт и начал работы сразу после того, как отвез жену в аэропорт. В одиночку (а иногда и с помощью родственников) он расчистил помещение, уложил новый пол, сделал стены из гипсокартона и провел проводку — все это, совмещая с заботой о детях.

Мужчина расчистил помещение, уложил новый пол, сделал стены из гипсокартона и провел проводку Фото: Reddit

Сюрприз едва не сорвался, когда Эшли позвонила домой, а Стивен, скрывая правду, сказал, что ведет детей к бабушке. Но план все же удался, и реакция жены стоила всех усилий: от шока до слез благодарности.

Вместе супруги завершили преображение: покрасили стены и собрали мебель. Ремонт обошелся примерно в 2500 долларов, включая товары из IKEA.

Подвал после ремонта Фото: Reddit

История Паркеров тронула тысячи людей. Стивен поделился фотографиями на Reddit, где его пост набрал более 77 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

"Это был забавный проект. Я был так счастлив закончить его вместе с ней", — сказал Стивен.

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