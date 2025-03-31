Пустовал 200 лет: семья хочет вернуть былое величие заброшенному особняку (видео)

Супруги из Великобритании доказали, что мечты сбываются в любом возрасте. Прожив вместе более 30 лет, они решились купить заброшенный викторианский особняк, пустовавший более двух десятилетий, и начали преображать его в уютный семейный дом.

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Британка по имени Шарлотта ведет свой канал в TikTok, где рассказывает истории о старинном доме и демонстрирует объем проделанных вместе с мужем работ.

Шарлотта и ее муж, родители десяти детей, долго искали подходящую недвижимость. Спустя семь лет поисков, бесконечных просмотров и множества отказов они нашли "тот самый" дом.

"Я много лет мечтала об этом. Мы хотели историческую недвижимость, с характером, с душой", — поделилась британка.

Дом площадью 4200 квадратных футов (примерно 390 квадратных метров) требует капитального ремонта, и супруги настроены серьезно. Они планируют перестроить внутренние стены, обустроить восемь спален и вернуть дому его былое величие. Несмотря на масштабность задач, Шарлотта с энтузиазмом говорит о проекте.

"Это огромный вызов, но он приносит радость. Мы ни о чем не жалеем", — отметила она.

Семья живет в доме всего пару недель, но уже успела наткнуться на несколько приятных сюрпризов — например, оригинальный каменный пол в коридоре и чемоданы с антикварными безделушками.

"Каждый день — как приключение. Я чувствую себя ребенком в кондитерской", — смеется Шарлотта.

Из десяти детей трое все еще живут с родителями — 14, 11 и 4 лет. Школа помогает родителям сосредоточиться на ремонте, а по вечерам жизнь возвращается в привычное русло. Один из старших сыновей активно помогает с работами.

"Это семейное дело", — говорит Шарлотта.

Ранее пара уже отремонтировала три дома, но на этот раз масштаб работ намного больше. Сроки окончания работ пока не определены. Шарлотта с улыбкой говорит, что старый дом обязательно "подбросит сюрпризов", но они готовы ко всему.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем. Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

Также стало известно, что супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища. Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.