Пустував 200 років: сім'я хоче повернути колишню велич занедбаному особняку (відео)

Подружжя з Великої Британії довело, що мрії збуваються в будь-якому віці. Проживши разом понад 30 років, вони зважилися купити занедбаний вікторіанський особняк, що пустував понад два десятиліття, і почали перетворювати його на затишний родинний дім.

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Британка на ім'я Шарлотта веде свій канал у TikTok, де розповідає історії про старовинний будинок і демонструє обсяг виконаних разом із чоловіком робіт.

Шарлотта та її чоловік, батьки десяти дітей, довго шукали відповідну нерухомість. Через сім років пошуків, нескінченних переглядів і безлічі відмов вони знайшли "той самий" будинок.

"Я багато років мріяла про це. Ми хотіли історичну нерухомість, з характером, з душею", — поділилася британка.

Будинок площею 4200 квадратних футів (приблизно 390 квадратних метрів) потребує капітального ремонту, і подружжя налаштоване серйозно. Вони планують перебудувати внутрішні стіни, облаштувати вісім спалень і повернути будинку його колишню велич. Незважаючи на масштабність завдань, Шарлотта з ентузіазмом говорить про проєкт.

"Це величезний виклик, але він приносить радість. Ми ні про що не шкодуємо", — зазначила вона.

Сім'я живе в будинку лише кілька тижнів, але вже встигла натрапити на кілька приємних сюрпризів — наприклад, оригінальну кам'яну підлогу в коридорі й валізи з антикварними дрібничками.

"Кожен день — як пригода. Я почуваюся дитиною в кондитерській", — сміється Шарлотта.

З десяти дітей троє все ще живуть із батьками — 14, 11 і 4 років. Школа допомагає батькам зосередитися на ремонті, а вечорами життя повертається у звичне русло. Один зі старших синів активно допомагає з роботами.

"Це сімейна справа", — каже Шарлотта.

Раніше пара вже відремонтувала три будинки, але цього разу масштаб робіт набагато більший. Терміни закінчення робіт поки не визначені. Шарлотта з посмішкою каже, що старий будинок обов'язково "підкине сюрпризів", але вони готові до всього.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами і особистим пляжем. Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.