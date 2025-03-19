Подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби (відео)

Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.

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Подружня пара Дрю і Бекі Бідлен зі США придбала старовинний будинок, буквально завалений мотлохом, лише через 12 днів після народження своєї доньки Аврори 2023 року. Відтоді вони невпинно працюють над перетворенням цієї старої будівлі на затишне сімейне гніздо, документуючи процес на своїх сторінках у TikTok.

Будинок, побудований 1894 року на Середньому Заході США, зустрів нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в цьому місці потенціал і взялося за повну реконструкцію. В одному з відео в TikTok Беккі Бідлен показала кадри того, який вигляд мав будинок на момент купівлі: облуплені стіни, гнилі конструкції та меблі, залишені попередніми власниками.

"Ми купили найбожевільніший будинок, який тільки змогли знайти", — каже Бекі.

Незважаючи на величезний обсяг роботи, подружжя побачило в будинку потенціал і взялося за повну реконструкцію Фото: Realtor

За її словами, подружжя намагалося зберегти якомога більше оригінальних елементів, але в підсумку їм довелося знести більше, ніж вони планували. Особливо постраждала кухня, де була чорна цвіль і сліди сильного затоплення.

Ремонт і пошуки скарбів

Наразі сім'я вже утеплила більшу частину будинку і встановила нові перекриття. Поки що вони живуть у будинку, який жартівливо називають "сумнівно придатним для життя". Подружжя облаштувало простір так, щоб у ньому можна було готувати, зберігати продукти і навіть працювати.

Процес реконструкції супроводжується не тільки складнощами, а й цікавими знахідками.

Процес реконструкції супроводжується не тільки складнощами, а й цікавими знахідками Фото: Realtor

Серед "скарбів", залишених колишніми власниками, подружжя виявило антикварні горщики для рослин, старовинні ювелірні прикраси, рідкісні монети, а також незвичайні предмети на кшталт лабораторних халатів і хімічних наборів.

"Ми буквально купили будинок разом з усім його вмістом. Розгрібати завали було важко, але знахідки виявилися дивовижними", — розповіла Бекі.

За словами сусідів, будівля була порожня довгі роки, а її остання власниця таємничим чином залишила всі свої речі й зникла. Бідлени з'ясували, що вона була випускницею престижної школи, подорожувала світом і працювала волонтеркою, але в останні роки життя її забрали до будинку для літніх людей.

Серед інших фактів про будинок — його володіння адвокатом, позбавленим ліцензії, підпал 1987 року і подальша реконструкція. Усе це робить історію цього будинку ще більш загадковою та цікавою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.