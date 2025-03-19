Супруги превратили захламленный дом в семейное гнездо и нашли неожиданные сокровища (видео)

Здание, построенное в 1894 году, встретило новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в нем потенциал и взялись за полную реконструкцию.

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Супружеская пара Дрю и Бекки Бидлен из США приобрела старинный дом, буквально заваленный хламом, всего через 12 дней после рождения своей дочери Авроры в 2023 году. С тех пор они неустанно трудятся над превращением этого ветхого здания в уютное семейное гнездо, документируя процесс на своих страницах в TikTok.

Дом, построенный в 1894 году на Среднем Западе США, встретил новых владельцев разрушенным интерьером и тоннами мусора. Однако, несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в этом месте потенциал и взялись за полную реконструкцию. В одном из видео в TikTok Бекки Бидлен показала кадры того, как выглядел дом в момент покупки: облупившиеся стены, сгнившие конструкции и мебель, оставленная предыдущими владельцами.

"Мы купили самый безумный дом, который только смогли найти", — говорит Бекки.

Несмотря на огромный объем работы, супруги увидели в доме потенциал и взялись за полную реконструкцию Фото: Realtor

По ее словам, супруги старались сохранить как можно больше оригинальных элементов, но в итоге им пришлось снести больше, чем они планировали. Особенно пострадала кухня, где была черная плесень и следы сильного затопления.

Ремонт и поиски сокровищ

На данный момент семья уже утеплила большую часть дома и установила новые перекрытия. Пока они живут в доме, который шутливо называют "сомнительно пригодным для жизни". Супруги обустроили пространство так, чтобы в нем можно было готовить, хранить продукты и даже работать.

Процесс реконструкции сопровождается не только сложностями, но и интересными находками.

Процесс реконструкции сопровождается не только сложностями, но и интересными находками Фото: Realtor

Среди "сокровищ", оставленных прежними владельцами, супруги обнаружили антикварные горшки для растений, старинные ювелирные украшения, редкие монеты, а также необычные предметы вроде лабораторных халатов и химических наборов.

"Мы буквально купили дом вместе со всем его содержимым. Разгребать завалы было тяжело, но находки оказались удивительными", — рассказала Бекки.

По словам соседей, здание пустовало долгие годы, а его последняя владелица таинственным образом оставила все свои вещи и исчезла. Бидлены выяснили, что она была выпускницей престижной школы, путешествовала по миру и работала волонтером, но в последние годы жизни ее забрали в дом престарелых.

Среди других фактов о доме — его владение адвокатом, лишенным лицензии, поджог в 1987 году и последующая реконструкция. Все это делает историю этого дома еще более загадочной и интересной.

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