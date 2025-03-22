Версаль на скелі: мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами та особистим пляжем

Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

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Високо над затокою Ла-Хойя височіє "Піщаний замок" (Sandcastle) — архітектурна перлина Південної Каліфорнії (США) і одне з найбільш впізнаваних приватних володінь регіону. Цей значний особняк площею понад 1 200 квадратних метрів, створений з розмахом і увагою до деталей, більше нагадує палац на Лазурному березі, ніж типовий будинок біля океану. Про це пише Realtor.

Будинок став справжньою визначною пам'яткою регіону. Його архітектура з різьбленими колонами, мармуровими підлогами, антикварним оздобленням і золотими деталями відсилає до європейського стилю, натхненного Версалем і готелем du Cap-Eden-Roc у Франції. Гостьовий будинок на території був спроєктований за зразком Le Petit Trianon — павільйону, подарованого Марії Антуанетті.

В інтер'єрі — 10 спалень, їдальня на 16 осіб, розписані вручну морські сцени, старовинні люстри й статуї, виготовлені за індивідуальним замовленням. Для створення особливої атмосфери було залучено дизайнера Тімоті Коррігана, серед клієнтів якого — зірки Голлівуду і члени королівських сімей.

Будинок став справжньою визначною пам'яткою регіону Фото: Future Home Photos Гостьовий будинок на території було спроектовано за зразком Le Petit Trianon Фото: Future Home Photos

Дарвін Дісон, засновник компанії Affiliated Computer Services, зізнався, що його підкорив відкритий панорамний вид і унікальне розташування ділянки. Відтоді, як він придбав "Піщаний замок" у 2009 році, будинок був повністю перебудований — від підстави до фінальних деталей, включно з рідкісним сланцевим дахом, золотими деталями та навіть приватним пляжем, для якого він завіз білосніжний пісок із Джорджії, ідентичний до того, що використовується на полях гольф-клубу Augusta National.

Маєток також включає басейн, фітнес-зал, кабінети, два пляжні будиночки й човновий сарай з кухнею. Біля підніжжя схилу знаходяться дві природні печери, а складна морська стіна і прямий доступ до океану роблять будинок особливо рідкісним явищем — такі споруди сьогодні вже не допускаються за сучасними каліфорнійськими законами.

Вид із вікна Фото: Future Home Photos Нещодавно побудований гостьовий будинок Фото: Future Home Photos

Попри вкладені зусилля та інвестиції, сам Дісон визнає, що користується "Піщаним замком" рідше, ніж іншими своїми резиденціями, включно з будинками в Техасі, Мексиці та яхтою Apogee, що курсує між Середземним і Карибським морем.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.