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Версаль на скелі: мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами та особистим пляжем

Особняк Піщаний замок, замок із піску, Версаль на скелі, подоба Версаля, особняк на березі моря, особистий пляж, розкішний особняк, будинок мільярдера
Фото: Future Home Photos | Високо над затокою Ла-Хойя височіє "Піщаний замок"

Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

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Високо над затокою Ла-Хойя височіє "Піщаний замок" (Sandcastle) — архітектурна перлина Південної Каліфорнії (США) і одне з найбільш впізнаваних приватних володінь регіону. Цей значний особняк площею понад 1 200 квадратних метрів, створений з розмахом і увагою до деталей, більше нагадує палац на Лазурному березі, ніж типовий будинок біля океану. Про це пише Realtor.

Будинок став справжньою визначною пам'яткою регіону. Його архітектура з різьбленими колонами, мармуровими підлогами, антикварним оздобленням і золотими деталями відсилає до європейського стилю, натхненного Версалем і готелем du Cap-Eden-Roc у Франції. Гостьовий будинок на території був спроєктований за зразком Le Petit Trianon — павільйону, подарованого Марії Антуанетті.

В інтер'єрі — 10 спалень, їдальня на 16 осіб, розписані вручну морські сцени, старовинні люстри й статуї, виготовлені за індивідуальним замовленням. Для створення особливої атмосфери було залучено дизайнера Тімоті Коррігана, серед клієнтів якого — зірки Голлівуду і члени королівських сімей.

Особняк Піщаний замок, замок із піску, Версаль на скелі, подоба Версаля, особняк на березі моря, особистий пляж, розкішний особняк, будинок мільярдера Fullscreen
Будинок став справжньою визначною пам'яткою регіону
Фото: Future Home Photos
Особняк Піщаний замок, замок із піску, Версаль на скелі, подоба Версаля, особняк на березі моря, особистий пляж, розкішний особняк, будинок мільярдера Fullscreen
Гостьовий будинок на території було спроектовано за зразком Le Petit Trianon
Фото: Future Home Photos

Дарвін Дісон, засновник компанії Affiliated Computer Services, зізнався, що його підкорив відкритий панорамний вид і унікальне розташування ділянки. Відтоді, як він придбав "Піщаний замок" у 2009 році, будинок був повністю перебудований — від підстави до фінальних деталей, включно з рідкісним сланцевим дахом, золотими деталями та навіть приватним пляжем, для якого він завіз білосніжний пісок із Джорджії, ідентичний до того, що використовується на полях гольф-клубу Augusta National.

Маєток також включає басейн, фітнес-зал, кабінети, два пляжні будиночки й човновий сарай з кухнею. Біля підніжжя схилу знаходяться дві природні печери, а складна морська стіна і прямий доступ до океану роблять будинок особливо рідкісним явищем — такі споруди сьогодні вже не допускаються за сучасними каліфорнійськими законами.

Особняк Піщаний замок, замок із піску, Версаль на скелі, подоба Версаля, особняк на березі моря, особистий пляж, розкішний особняк, будинок мільярдера Fullscreen
Вид із вікна
Фото: Future Home Photos
Особняк Піщаний замок, замок із піску, Версаль на скелі, подоба Версаля, особняк на березі моря, особистий пляж, розкішний особняк, будинок мільярдера Fullscreen
Нещодавно побудований гостьовий будинок
Фото: Future Home Photos

Попри вкладені зусилля та інвестиції, сам Дісон визнає, що користується "Піщаним замком" рідше, ніж іншими своїми резиденціями, включно з будинками в Техасі, Мексиці та яхтою Apogee, що курсує між Середземним і Карибським морем.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.