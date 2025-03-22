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МирФан

Версаль на скале: миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем

Особняк Песчаный замок, замок из песка, Версаль на скале, подобие Версаля, особняк на берегу моря, личный пляж, роскошный особняк, дом миллиардера
Фото: Future Home Photos | Высоко над заливом Ла-Хойя возвышается "Песчаный замок"

Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

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Высоко над заливом Ла-Хойя возвышается "Песчаный замок" (Sandcastle) — архитектурная жемчужина Южной Калифорнии (США) и одно из самых узнаваемых частных владений региона. Этот внушительный особняк площадью более 1 200 квадратных метров, созданный с размахом и вниманием к деталям, больше напоминает дворец на Лазурном берегу, чем типичный дом у океана. Об этом пишет Realtor.

Дом стал настоящей достопримечательностью региона. Его архитектура с резными колоннами, мраморными полами, антикварной отделкой и золотыми деталями отсылает к европейскому стилю, вдохновленному Версалем и отелем du Cap-Eden-Roc во Франции. Гостевой дом на территории был спроектирован по образцу Le Petit Trianon — павильона, подаренного Марии Антуанетте.

В интерьере — 10 спален, столовая на 16 человек, расписанные вручную морские сцены, старинные люстры и статуи, изготовленные по индивидуальному заказу. Для создания особой атмосферы был привлечен дизайнер Тимоти Корриган, среди клиентов которого — звезды Голливуда и члены королевских семей.

Особняк Песчаный замок, замок из песка, Версаль на скале, подобие Версаля, особняк на берегу моря, личный пляж, роскошный особняк, дом миллиардера Fullscreen
Дом стал настоящей достопримечательностью региона
Фото: Future Home Photos
Особняк Песчаный замок, замок из песка, Версаль на скале, подобие Версаля, особняк на берегу моря, личный пляж, роскошный особняк, дом миллиардера Fullscreen
Гостевой дом на территории был спроектирован по образцу Le Petit Trianon
Фото: Future Home Photos

Дарвин Дисон, основатель компании Affiliated Computer Services, признался, что его покорил открытый панорамный вид и уникальное расположение участка. С тех пор, как он приобрел "Песчаный замок" в 2009 году, дом был полностью перестроен — от основания до финальных деталей, включая редкую сланцевую крышу, золотые детали и даже частный пляж, для которого он завез белоснежный песок из Джорджии, идентичный тому, что используется на полях гольф-клуба Augusta National.

Поместье также включает бассейн, фитнес-зал, кабинеты, два пляжных домика и лодочный сарай с кухней. У подножия склона находятся две естественные пещеры, а сложная морская стена и прямой доступ к океану делают дом особенно редким явлением — такие постройки сегодня уже не допускаются по современным калифорнийским законам.

Особняк Песчаный замок, замок из песка, Версаль на скале, подобие Версаля, особняк на берегу моря, личный пляж, роскошный особняк, дом миллиардера Fullscreen
Вид из окна
Фото: Future Home Photos
Особняк Песчаный замок, замок из песка, Версаль на скале, подобие Версаля, особняк на берегу моря, личный пляж, роскошный особняк, дом миллиардера Fullscreen
Недавно построенный гостевой дом
Фото: Future Home Photos

Несмотря на вложенные усилия и инвестиции, сам Дисон признает, что пользуется "Песчаным замком" реже, чем другими своими резиденциями, включая дома в Техасе, Мексике и яхту Apogee, курсирующую между Средиземным и Карибским морем.

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