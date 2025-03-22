Версаль на скале: миллиардер построил дворец с золотой отделкой, пещерами и личным пляжем

Резиденция Дарвина Дисона на побережье Ла-Хойи известна под названием "Песчаный замок". Внутри находятся 10 спален, собственный пляж, бассейн, фитнес-зона и бар.

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Высоко над заливом Ла-Хойя возвышается "Песчаный замок" (Sandcastle) — архитектурная жемчужина Южной Калифорнии (США) и одно из самых узнаваемых частных владений региона. Этот внушительный особняк площадью более 1 200 квадратных метров, созданный с размахом и вниманием к деталям, больше напоминает дворец на Лазурном берегу, чем типичный дом у океана. Об этом пишет Realtor.

Дом стал настоящей достопримечательностью региона. Его архитектура с резными колоннами, мраморными полами, антикварной отделкой и золотыми деталями отсылает к европейскому стилю, вдохновленному Версалем и отелем du Cap-Eden-Roc во Франции. Гостевой дом на территории был спроектирован по образцу Le Petit Trianon — павильона, подаренного Марии Антуанетте.

В интерьере — 10 спален, столовая на 16 человек, расписанные вручную морские сцены, старинные люстры и статуи, изготовленные по индивидуальному заказу. Для создания особой атмосферы был привлечен дизайнер Тимоти Корриган, среди клиентов которого — звезды Голливуда и члены королевских семей.

Дом стал настоящей достопримечательностью региона Фото: Future Home Photos Гостевой дом на территории был спроектирован по образцу Le Petit Trianon Фото: Future Home Photos

Дарвин Дисон, основатель компании Affiliated Computer Services, признался, что его покорил открытый панорамный вид и уникальное расположение участка. С тех пор, как он приобрел "Песчаный замок" в 2009 году, дом был полностью перестроен — от основания до финальных деталей, включая редкую сланцевую крышу, золотые детали и даже частный пляж, для которого он завез белоснежный песок из Джорджии, идентичный тому, что используется на полях гольф-клуба Augusta National.

Поместье также включает бассейн, фитнес-зал, кабинеты, два пляжных домика и лодочный сарай с кухней. У подножия склона находятся две естественные пещеры, а сложная морская стена и прямой доступ к океану делают дом особенно редким явлением — такие постройки сегодня уже не допускаются по современным калифорнийским законам.

Вид из окна Фото: Future Home Photos Недавно построенный гостевой дом Фото: Future Home Photos

Несмотря на вложенные усилия и инвестиции, сам Дисон признает, что пользуется "Песчаным замком" реже, чем другими своими резиденциями, включая дома в Техасе, Мексике и яхту Apogee, курсирующую между Средиземным и Карибским морем.

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