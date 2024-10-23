Версаль из песка: миллиардер продает за 108 миллионов долларов особняк, который строил 15 лет (фото)

Местные называют поместье бизнесмена-миллиардера Дарвина Дисона на скалах залива Ла-Хоя "Песчаным замком". Комплекс имеет 10 спален, бассейн, бар, фитнес-центр и частный пляж.

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Американский миллиардер Дарвин Дисон приобрел поместье "Песчаный замок" на калифорнийском побережье Тихого океана в 2009 году ради вида, заплатив за него 26 миллионов долларов. После того он полностью переделал здание по своему вкусу во французском стиле, а теперь выставляет его на продажу за 108 миллионов долларов, сообщает New York Post.

"Песчаный замок" подражает Версальскому дворцу

"Замок" расположен на скалах залива Ла-Хойя в калифорнийском округе Сан-Диего, США.

По словам журналистов, комнаты поместья, украшенные мозаикой, мрамором, колоннами и акцентными деталями из чистого золота, антикварной мебелью, напоминают о старой Европе. Гостевой дом построен по образцу Малого Трианона — небольшого дворца на землях Версальского дворца во Франции.

"Песчаный замок" занимает площадь более 1 200 квадратных метров, включая частный пляж, бассейн и фитнес-центр.

Большая гостиная в главном доме украшена кессонными потолками с многоуровневыми прямоугольными углублениями и балками, арочные окна смотрят на залив. За обеденным столом под хрустальной люстрой с позолоченными деталями в столовой могут разместиться 16 гостей.

Гостевой дом внутри имеет свою изюминку: бар в морской тематике, который отражает бар на яхте Дисона. Он украшен вдохновленными морем картинами и парой статуй русалок 18-го века.

Сбоку к "Песчаному замку" пристроен гостевой дом в версальском стиле Фото: Скриншот

Что побудило Дарвина Дисона построить свой "Версаль"

Журналисты отмечают, что миллиардер хотел совместить в интерьере поместья французскую элегантность и дух культового отеля Du Cap-Eden-Roc во французском городе Антиб, которым он давно восхищается. Чтобы интерьеры соответствовали его грандиозному видению, он нанял лучшего дизайнера Тимоти Корригана, клиентами которого были голливудская элита и британская королевская семья.

Каждый предмет мебели, от ковров до портьер, изготовили на заказ специально для имения.

Кроме того, сообщается, что Дисону не понравился калифорнийский пляжный песок, и он импортировал примерно на 40 000 долларов песок из национального гольф-клуба Огасты в Джорджии.

"Каждый, кто смотрит турнир по гольфу, знает, что это впечатляющий оттенок белого", — сказал он изданию Wall Street Journal.

В целом, по оценкам Дисона, он вложил около 60 миллионов долларов в строительство "Песчаного замка", не считая расходов на землю. Несмотря на все потраченные усилия и деньги, Дисон говорит, что пришло время отпустить поместье, потому что он не пользуется им так часто, как другими домами для отпусков в Далласе, у озера Сидар-Крик и в Кабо-Сан-Лукасе. По словам агентов Бретта Дикинсона и Росса Кларка из Compass, особняк побьет рекорды, поскольку будет выставлен на продажу с ценой 108 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что сейчас Дарвин Дисон проживает в Далласе, штат Техас. Там он является известным донором Республиканской партии США.

Напомним, 25 сентября СМИ сообщали, что Джим Керри в пятый раз снизил цену на свой особняк в Лос-Анжелесе. Актер отметил, что прожил в доме почти 30 лет и теперь хотел бы, чтобы он порадовал кого-то другого.

Также 20 сентября New York Post сообщал, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне решил купить роскошный особняк для своих дочерей за 25 миллионов долларов. По соседству расположились дома Дженнифер Лопес, Брук Шилдс и Джона Бон Джови.