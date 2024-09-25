Джим Керри в пятый раз снизил цену на свой особняк: как выглядит роскошная недвижимость актера

В этом доме Керри прожил почти 30 лет и теперь хочет, чтобы он принес радость еще кому-то.

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62-летний голливудский актер Джим Керри уже два года безуспешно пытается продать свой особняк в Лос-Анджелесе. Дом, за который изначально просили $28,9 млн, теперь стоит $19,75 мл. Знаменитость снизила цену на него уже в пятый раз, однако желающих купить недвижимость пока не нашлось, пишет The New York Post. На продажу поместье звезды площадью свыше 1000 квадратных метров было выставлено в феврале 2023 года, и его реализацией занимается Sotheby’s International Realty.

Особняк расположен в престижном районе Брентвуд. В доме есть пять спален, шесть полноценных ванных комнат и три туалета. Внутри оборудована кухня шеф-повара, театр в стиле ар-деко со стенами, обитыми мохером и колоннами из капового дерева, и ванна в главной спальне. Также в нем шесть каминов.

Территория снаружи дома может похвастаться бассейном с водопадом, спа, теннисным кортом, гостевым домом с баром и сауной. Дополнительные удобства включают большой тренажерный зал, открытую площадку для йоги и медитации, а также прачечную. Недвижимость оснащена системой кондиционирования, пристроенным гаражом на три машины и солнечными батареями.

"В течение трех десятилетий это было моим убежищем, но сейчас я не провожу там много времени, и я хочу, чтобы кто-то другой наслаждался им так же, как я", — говорил Керри, когда впервые выставил недвижимость на продажу. Он купил дом в 1994 году за $3,8 млн после выхода комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

По мнению издания, от покупки дома многих отталкивает новый налог на особняки в Лос-Анджелесе — 5,5%-ный сбор с домов стоимостью более $10 млн.

Избиратели одобрили эту меру в 2022 году, и деньги идут на финансирование программ доступного жилья и помощь бездомным, но для владельцев элитного жилья это стало настоящей катастрофой.

"Рынок рухнул с тех пор, как этот налог вступил в силу. Эти многомиллионные дома просто стоят там, и продавцы изо всех сил пытаются сократить свои потери", – рассказал один из брокеров. В Лос-Анджелесе после введения налога 1 апреля 2023 года продажи элитного жилья упали на 68%.

Возвращаясь к Керри, добавим, что за прошедшие годы актер накопил, по разным данным, приблизительное чистое состояние в размере около $180 млн. В 2022 году он объявил о своих планах уйти из профессии раз и навсегда, заявив, что "Соник в кино 2" станет его последним фильмом. Тем не менее Джим не смог устоять перед очарованием любимого персонажа видеоигры, и в начале 2024 года стало известно, что он вернется, чтобы снова сыграть роль доктора Роботника в третьей части франшизы.

Ранее Фокус писал, что Сильвестр Сталлоне покупает роскошный особняк для своих дочерей почти за $25 млн.