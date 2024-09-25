Джим Керрі вп'яте знизив ціну на свій маєток: який вигляд має розкішна нерухомість актора

У цьому будинку Керрі прожив майже 30 років і тепер хоче, щоб він приніс радість ще комусь.

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62-річний голлівудський актор Джим Керрі вже два роки безуспішно намагається продати свій маєток у Лос-Анджелесі. Будинок, за який спочатку просили $28,9 млн, тепер коштує $19,75 млн. Знаменитість знизила ціну на нього вже вп'яте, проте охочих купити нерухомість поки не знайшлося, пише The New York Post.

На продаж маєток зірки площею понад 1000 квадратних метрів було виставлено в лютому 2023 року, і його реалізацією займається Sotheby's International Realty.

Він розташований у престижному районі Брентвуд. У будинку є п'ять спалень, шість повноцінних ванних кімнат і три туалети. Усередині обладнано кухню шеф-кухаря, театр у стилі ар-деко зі стінами, оббитими мохером і колонами з капового дерева, і ванну в головній спальні. Також у ньому шість камінів.

Територія зовні будинку може похвалитися басейном із водоспадом, спа, тенісним кортом, гостьовим будинком із баром і сауною. Додаткові зручності включають великий тренажерний зал, відкритий майданчик для йоги і медитації, а також пральню. Нерухомість оснащена системою кондиціонування, прибудованим гаражем на три машини і сонячними батареями.

"Протягом трьох десятиліть це було моїм притулком, але зараз я не проводжу там багато часу, і я хочу, щоб хтось інший насолоджувався ним так само, як я", — говорив Керрі, коли вперше виставив нерухомість на продаж. Він купив будинок 1994 року за $3,8 млн після виходу комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин".

На думку видання, від купівлі будинку багатьох відштовхує новий податок на маєтки в Лос-Анджелесі — 5,5%-вий збір із будинків вартістю понад $10 млн. Виборці схвалили цей захід 2022 року, і гроші ідуть на фінансування програм доступного житла та допомогу безпритульним, але для власників елітного житла це стало справжньою катастрофою.

"Ринок впав відтоді, як цей податок набув чинності. Ці багатомільйонні будинки просто стоять там, і продавці щосили намагаються скоротити свої втрати", — розповів один із брокерів. У Лос-Анджелесі після введення податку 1 квітня 2023 року продажі елітного житла впали на 68%.

Повертаючись до Керрі, додамо, що за минулі роки актор накопичив, за різними даними, приблизний чистий статок у розмірі орієнтовно $180 млн. У 2022 році він оголосив про свої плани піти з професії раз і назавжди, заявивши, що "Сонік у кіно 2" стане його останнім фільмом. Проте Джим не зміг встояти перед чарівністю улюбленого персонажа відеоігри, і на початку 2024 року стало відомо, що він повернеться, щоб знову зіграти роль доктора Роботника в третій частині франшизи.

Раніше Фокус писав, що Сильвестр Сталлоне купує розкішний особняк для своїх дочок майже за $25 млн.