Сталлоне купує розкішний маєток для своїх доньок майже за $25 млн (фото)

Сусідами сестер Сталлоне будуть Дженніфер Лопес, Брук Шилдс, Джон Бон Джові та багато інших знаменитостей.

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78-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вирішив зробити розкішний подарунок для трьох своїх доньок — Софії, Сістін і Скарлет — і купує для них маєток із вісьмома спальнями і дев'ятьма ванними кімнатами за $24,95 млн в Іст-Гемптоні, повідомляє New York Post.

Нещодавно споруджений будинок, виставлений на продаж брокерами з нерухомості Мартою Гундерсен і Полом Бреннаном, має площу трохи більше 1 000 квадратних метрів на 0,45 га.

Сталлоне ще не був у цьому будинку, а ціну за нього запропонував після огляду житла за допомогою пари відеотурів.

Будинок, дизайном якого займався Джеймс Майкл Говард, може похвалитися трьома поверхами з ліфтом. Він розташований за милю від набережної Атлантичного океану і поруч із магазинами та ресторанами.

"Кожна деталь, від меблів до килимів, штор і освітлення, з антикваріатом з усього світу, була ретельно підібрана для цього приголомшливого маєтку", — йдеться в описі.

У будинку є великий закритий вхід, який веде всередину, що являє собою двосвітне фойє з прилеглими сходами і великою кімнатою. Кухня обладнана найсучаснішими зручностями, включно з кількома морозильниками з температурою нижче нуля, плитою Lacanche і швидкісними та електричними духовками від Wolf. Обідня зона доповнена стільницями з мармуру і куточком для сніданку, що прилягає до їдальні.

У вітальні є дров'яний камін, а прилеглий передпокій опалюється і включає в себе туалетну кімнату. В апартаментах є ще один камін, ванна кімната з паровим душем і ванною та пара гардеробних.

На другому поверсі розташовані головна спальня і три менші спальні, одна з яких має власний балкон.

На нижньому рівні є такі зручності як кінотеатр, зона відпочинку і ще три спальні, в одній з яких — чотири односпальні ліжка.

Зовнішня територія будинку включає басейн з підігрівом торкрет-бетону з альтанкою, спа, сонячну терасу і камін з "бежевими патіо мадрас". Також тут є крита веранда, сади, обідні зони, душ і велика галявина.

На території є гараж на дві машини з горищем.

Сестри Сталлоне приєднаються до довгого списку знаменитостей, які облаштувалися в Гемптоні. Там уже живуть Дженніфер Лопес, Бетенні Франкель, Говард і Бет Стерн, Брук Шилдс і Джон Бон Джові.

Раніше Фокус писав, що Сталлоне виставив на аукціон рідкісний швейцарський годинник.