"Немає нічого кращого": Сталлоне виставив на аукціон рідкісний швейцарський годинник (фото, відео)

За годинник Patek Philippe Сильвестр Сталлоне розраховує отримати семизначну суму. За його словами, це найскладніший наручний годинник, коли-небудь створений на планеті.

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Голлівудська зірка Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон Sotheby's колекцію шикарних годинників. Найціннішими з них є надзвичайно рідкісні швейцарські годинники бренду Patek Philippe. На торгах, які відбудуться 5 червня, актор розраховує отримати за них понад 5 мільйонів доларів, повідомляє TMZ.

77-річний Сильвестр Сталлоне, статки якого оцінюють у 400 мільйонів доларів, збирається продати на аукціоні 11 своїх розкішних годинників. Вважається, що всі годинники коштують нечуваних грошей, оскільки кожен із них, за прогнозами, буде продано щонайменше за десятки тисяч доларів.

Але найціннішою річчю вважається Patek Philippe Grandmaster Chime, двосторонній годинник із білого золота, який вперше презентували 2014 року. Згідно з лістингом аукціонного дому, годинник, придбаний Сильвестром 2021 року, оцінюють у суму від 2,5 до 5 мільйонів доларів. За словами актора, до нього "ніколи не торкалися" "людські руки". "Це найскладніший наручний годинник, коли-небудь створений на планеті. Немає нічого кращого за цей", — зазначив Сильвестр.

Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон годинник Patek Philippe Фото: https://www.sothebys.com

Зірка "Роккі" розповіла, що цей дорогий аксесуар дістати було нелегко: "Мені довелося звернутися до певної влади, написати багато листів до правління компанії, і врешті-решт я отримав дозвіл стати власником одного з цих чудових творів мистецтва".

За словами експертів, на створення кожного Grandmaster Chime від розробки до складання йде приблизно 100 000 годин. Модель Patek Philippe, що належала Сильвестру, за прогнозами, буде найдорожчою з 11 годинників, які він виставив на аукціон. На другому місці — годинник Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon '50th Anniversary' з рожевого золота, оцінений у суму від 100 000 до 200 000 доларів. Слай також продає свій бронзово-титановий годинник Luminor Submersible 1950, в якому його можна було побачити у фільмі 2011 року "Нестримні 2". Цей витвір, зроблений з бронзи і титану, який отримав прізвисько "Бронзо", оцінюють Sotheby's у суму від 30 000 до 60 000 доларів.

Нагадаємо, 23 квітня Сильвестр Сталлоне розповів про травму, яку отримав під час зйомок. Актор не здався і зняв свій знаменитий фільм.