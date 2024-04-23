"Пішов на хитрість": Сильвестр Сталлоне розповів про травму, яку отримав під час зйомок

За словами Сталлоне, подолання болю — це саме те, що допомагало йому досягти вершини. Актор не здався та зняв свій знаменитий фільм.

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Зірка Голлівуду, американський актор Сильвестр Сталлоне 22 квітня в програмі Presents Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons розповів про м'язову травму, яка ледь не завадила йому ще раз зіграти свою зіркову роль у фільмі "Роккі 2", повідомляє канал TMZ.

77-річний номінант на премію "Оскар" поділився історією, як "відірвав собі грудний м'яз до кістки" під час тренування перед зйомками популярного бойовика, що вплинуло на ключову точку сюжету сиквела 1979 року.

У бесіді з ведучим Гарві Левіним актор зазначив, що травма сталася під час роботи з іконою бодібілдингу Франко Коломбо, спільним тренером його й Арнольда Шварценеггера. Коломбо викликав Сталлоне на змагання з жиму лежачи. Під час розминки актор відчув сильний біль у ділянці грудної клітки.

"Отже, я роблю жим, і це, можливо, всього 200 фунтів (90,72 кг. — Ред.). Розминаюся, відчуваю біль і падаю на підлогу. Я відірвав м'язи грудної клітки від кістки, думав, що втрачу свідомість. Їду додому й розумію, що моя кар'єра закінчена. Я повинен почати "Роккі 2", зрежисувати його, і все за півтора місяця. Мені довелося зашити порвані м'язи", — поділився Сильвестр Сталлоне.

Актор Сильвестр Сталлоне Фото: instagram.com/officialslystallone

Як знають фанати "Роккі", Бальбоа зазвичай лівша, але в "Роккі 2" він вчиться битися правою рукою. Це був не просто випадковий поворот сюжету — виявляється, це був єдиний спосіб, яким актор міг зніматися зі своєю травмою.

"Абсолютно нелогічно. Але я сказав: "Я не зупиню цей фільм тільки через це. Це була важка травма, але я пішов на хитрість", — прокоментував Сталлоне. За словами зірки кіно, подолання болю — це саме те, що допомагало таким людям, як Арнольд і він сам, досягти вершини.

Сталлоне отримав свої перші дві номінації на премію "Оскар" за фільм "Роккі" (1976), отримавши нагороди за найкращу чоловічу роль і найкращий оригінальний сценарій. Після "Роккі II" він повторив роль у "Роккі III" (1982), "Роккі IV" (1985), "Роккі V" (1990) та "Роккі Бальбоа" (2006).

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Сильвестр Сталлоне пообіцяв своїй дружині Дженніфер переїхати до Флориди.