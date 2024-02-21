"Я здався": Сильвестр Сталлоне пообіцяв своїй дружині Дженніфер переїхати до Флориди (фото)

Дружина актора, з якою він прожив майже 27 років, заявила, що їй потрібно "змінити ситуацію" після того, як їхній шлюб пережив важкий період. Ще не так давно пара була на межі розлучення.

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Сім'я Сталлоне планує зробити певні кроки, щоб змінити своє життя. На прем'єрі другого сезону "Сім'ї Сталлоне" 21 лютого актор Сильвестр Сталлоне повідомив своїм дочкам Скарлет, Сістін і Софії про важливе рішення, яке він і дружина Дженніфер Флавін Сталлоне ухвалили, повідомляє Рeople.

"Після довгих і наполегливих роздумів ми з вашою матір'ю вирішили, що настав час рухатися далі й назавжди покинути штат Каліфорнія, і ми збираємося поїхати до Флориди", — оголосив 77-річний Сильвестр.

55-річна Дженніфер пояснила своїм донькам: "Це порожнє гніздо. Мені потрібно це змінити".

Сильвестр Сталлоне зі своєю сім'єю Фото: Instagram officialslystallone

Дім Дженніфер і Сильвестра став порожнім гніздом після того, як 27-річна Софія і 25-річна Сікстін переїхали разом до Нью-Йорка, а 21-річна Скарлет вирушила навчатися в коледж Університету Маямі.

"Я виростила всіх трьох наших дочок у Каліфорнії. Для мене все — спогади, спогади про те, що їх у нашому домі більше немає. Тому мені потрібні були великі зміни і Слай погодився з цим", — пояснила Дженніфер.

Сильвестр Сталлоне з дружиною Дженніфер Фото: Getty Images

Зірка "Рембо" зізнався, що йому не подобається ідея переїзду, адже в Каліфорнії у нього багато друзів.

"У нас багато коренів у Каліфорнії, тому переїзд до Флориди нелегкий. Але Дженніфер дійсно хотіла цього. Я здався. Річ у тім, що я не хочу струшувати ситуацію, але я знаю, що моя дружина хоче великих змін. Мені нелегко покинути Каліфорнію. Саме тут я почав свою кар'єру", — поділився актор.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Сильвестр Сталлоне переніс сім операцій на зйомках "Нестримних". 77-річний герой бойовиків зізнався, що серйозно постраждав на зйомках, отримавши перелом шиї.