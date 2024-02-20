Сильвестр Сталлоне зізнався, що переніс сім операцій на зйомках "Нестримних"

77-річний герой бойовиків зізнався, що серйозно постраждав на зйомках, отримавши перелом шиї. І переніс сім серйозних операцій.

Related video

77-річний Сильвестр Сталлоне розповів про те, що переніс сім серйозних операцій після перелому шиї в "Нестримних" після сцени бійки зі Стівом Остіном. Актор зізнався, що виконував трюк самостійно і отримав травму. Про це пише Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне зізнався, що знімав сцену зі Стівом Остіном, коли отримав травму шиї.

"Я режисирував "Нестримних", і, як ідіот, я виконував усі трюки сам. І я пам'ятаю один удар, і... все. Я так і не оговтався від "Нестримних". Після цього фільму фізично я вже ніколи не був колишнім. Я попереджаю людей: не робіть трюків самостійно", — додав він.

Сильвестр Сталлоне і Шварценеггер у фільмі "Нестримні" Фото: Скриншот

Його дружина Дженніфер Флавін додала: "Слай намагається приховати біль, вдаючи, ніби нічого не сталося. Йому не подобається, коли люди знають, що він переніс стільки операцій на спині та шиї".

Сильвестр Сталлоне з дружиною Фото: Getty

77-річна зірка "Роккі", його дружина Дженніфер Флавін та їхні доньки Софія і Сістін проводять прес-тури на підтримку другого сезону "Сім'ї Сталлоне". І діляться історіями.

Дочки актора зізналися, що завжди знали: їхній батько постійно потрапляв до лікарні після зйомок бойовиків.

"Дуже важко бачити, як мій батько переживає ще одну болючу операцію. Усе моє дитинство він страждав від болю", — сказала Софія.

Сталлоне знадобився металевий штифт у шию через інцидент на знімальному майданчику, а також йому зробили спондилодез (вид хірургічного втручання, спрямований на знерухомлення суміжних хребців завдяки їхньому зрощенню) і лікували вивих плеча.

Сильвестр Сталлоне з доньками Фото: Sly Stallone/Instagram

Слай також нещодавно розповів, що він змусив своїх дочок пройти навчання самооборони в таборі морських котиків, перш ніж вони переїхали в Нью-Йорк.

"Ці хлопці надерли нам дупи Софії та мені. Вони були справжніми. Це було найважче. Ми пробули в цьому лісі близько шести годин", — сказала Сістін в інтерв'ю.

За її словами, це було цілком звичайне для них тренування, оскільки все життя вони зростали разом із батьком, який постійно проводив для них "такого роду військові тренінги із самооборони".

Софія згадала свій ранковий режим зі Слаєм, який включав пробудження о 6-й ранку для незвичайного сніданку.

"Це був суворий розпорядок дня. Щодня о 6 ранку він змушував нас їсти яйця з кетчупом. З якоїсь причини ця комбінація допомагала набрати масу", — сказала Софія, сказавши, що вони також багато займалися.

"Тоді було багато присідань, віджимань, підтягувань, поштовхів і стрибків", — розповіла дівчина. Дочки Сильвестра пожартували, що переїзд не пройшов гладко. У свій перший день у Нью-Йорку вони буквально наступили на величезного щура і врятувалися втечею.

Нагадаємо, розкішний будинок Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесі купила співачка Адель. І майже знесла його, щоб повністю перебудувати.