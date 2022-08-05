Адель взяла в іпотеку розкішний маєток, що належав Сильвестру Сталлоне

Співачка виплачуватиме по 227 тисяч доларів у найближчі тридцять років.

34-річна співачка Адель взяла велику іпотеку на 37,7 мільйона доларів, щоб купити в Сельвестра Сталлоне розкішний маєток у Лос-Анджелесі за 58 мільйонів доларів. Про це повідомляє Daily Mail.

Як пише видання, актор спочатку виставив на продаж свій мегабудинок із вісьма спальнями та 12 ванними кімнатами в дорогому районі Беверлі-Парк за 110 мільйонів доларів, проте покупця не знайшлося. Пізніше він знизив ціну до 85 мільйонів доларів і нарешті продав маєток Адель за 58 мільйонів доларів.

Тепер співачка обтяжена великою іпотечною позикою на найближчі 30 років. На місяць вона має виплачувати банку по 227 тисяч доларів, включаючи податки на майно та передбачувану відсоткову ставку в п'ять відсотків. Це гігантська сума навіть для Адель, чий власний капітал оцінюють у 183 мільйони доларів.

Тож співачка як ніколи сподівається, що її відкладене раніше грандіозне шоу в Лас-Вегасі таки відбудеться. Воно заплановане на період із 18 листопада по 24 лютого 2023 року. Адель хоче заробити на шоу мільйон доларів.

Нагадаємо, у травні 2022 року Адель повідомила, що з'їжджається зі своїм бойфрендом Річем Полом. Співачка показала серією кілька фотографій, на одній із яких вони з Річем тримають ключі від свого нового спільного житла.

Нинішня покупка будинку стала вже четвертою для Адель. Співачка володіє трьома будинками в ексклюзивному передмісті Беверлі-Гіллз, де також мешкають кінозірки Дженніфер Лоуренс, Пенелопа Крус і Ніколь Кідман.

Кредит для її останнього будинку надав City National Bank, що пишається тим, що є "банком для зірок".

Цікаво, що в жовтні минулого року Адель зізналася в інтерв'ю журналу Vogue, що не може дозволити собі нерухомість у своєму рідному Лондоні. Вона зазначила, що велику частину часу, яку вона жила в Лондоні, вона провела в машині, і що їй хотілося б колись купити будинок.

Фокус раніше писав про те, що на концерт Адель прийшли її колишній і майбутній чоловік.