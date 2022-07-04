На концерт Адель прийшли її колишній та майбутній чоловіки

Артистка дала перший за п'ять років повноцінний концерт.

34-річна британська співачка Адель зібрала на своєму концерті у Лондоні тисячі прихильників, котрі п'ять років чекали на грандіозне повернення знаменитості на сцену. Проте серед відданих глядачів Адель були помічені і два її чоловіки — колишній коханий та наречений співачки. Про це пише My London.

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Спортивний агент Річ Пол, наречений Адель, та її колишній чоловік Саймон Коннекі разом прийшли підтримати близьку людину. Їх помітили папараці серед натовпу глядачів.

Судячи з усього, Адель зберегла хороші стосунки з колишнім коханим та батьком її сина. Британська співачка та бізнесмен Саймон Коннекі розлучилися у 2019 після семи років стосунків.

[ + – ] Адель продемонструвала неймовірно елегантні образи під час концерту у Лондоні

Наразі 34-річна Адель готується до весілля зі спортивним агентом Річем Полом. Закохані часто з'являються разом на публіці, а співачка вже носить розкішну каблучку з діамантом.

[ + – ] Адель та Саймон Коннекі [ + – ] Адель та Річ Пол Фото: Getty Images

Нагадаємо, Адель отримала шквал критики від своїх фанатів через скасування концерту у Лас-Вегасі за кілька годин до початку у січні 2022.

Також Фокус писав про новий будинок Адель та Річа Пола. Раніше у розкішному маєтку жив Сильвестр Сталлоне, який зробив значну знижку для британської співачки.