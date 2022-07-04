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На концерт Адель прийшли її колишній та майбутній чоловіки

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Фото: Іnstagram/adele | Адель

Артистка дала перший за п'ять років повноцінний концерт.

34-річна британська співачка Адель зібрала на своєму концерті у Лондоні тисячі прихильників, котрі п'ять років чекали на грандіозне повернення знаменитості на сцену. Проте серед відданих глядачів Адель були помічені і два її чоловіки — колишній коханий та наречений співачки. Про це пише My London.

Спортивний агент Річ Пол, наречений Адель, та її колишній чоловік Саймон Коннекі разом прийшли підтримати близьку людину. Їх помітили папараці серед натовпу глядачів.

Судячи з усього, Адель зберегла хороші стосунки з колишнім коханим та батьком її сина. Британська співачка та бізнесмен Саймон Коннекі розлучилися у 2019 після семи років стосунків.

Адель продемонструвала неймовірно елегантні образи під час концерту у Лондоні

Наразі 34-річна Адель готується до весілля зі спортивним агентом Річем Полом. Закохані часто з'являються разом на публіці, а співачка вже носить розкішну каблучку з діамантом.

Адель та Саймон Коннекі
Адель та Саймон Коннекі
Адель та Річ Пол
Адель та Річ Пол
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Адель отримала шквал критики від своїх фанатів через скасування концерту у Лас-Вегасі за кілька годин до початку у січні 2022.

Також Фокус писав про новий будинок Адель та Річа Пола. Раніше у розкішному маєтку жив Сильвестр Сталлоне, який зробив значну знижку для британської співачки.