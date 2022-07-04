На концерт Адель пришли ее бывший и будущий мужья

Артистка дала первый за пять лет полноценный концерт.

34-летняя британская певица Адель собрала на своем концерте в Лондоне тысячи поклонников, пять лет ожидавших грандиозного возвращения знаменитости на сцену. Однако среди преданных зрителей Адель были замечены и два ее мужчины — бывший возлюбленный и жених певицы. Об этом пишет My London.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Спортивный агент Рич Пол, жених Адель и ее бывший муж Саймон Коннеки вместе пришли поддержать близкого человека. Их заметили папарацци среди толпы зрителей.

Судя по всему, Адель сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным и отцом ее сына. Британская певица и бизнесмен Саймон Коннеки развелись в 2019 году после семи лет отношений.

[ + – ] Адель продемонстрировала невероятно элегантные образы во время концерта в Лондоне

34-летняя Адель активно готовится к свадьбе со спортивным агентом Ричем Полом. Влюбленные часто появляются вместе на публике, а певица уже носит роскошное кольцо с бриллиантом.

[ + – ] Адель и Саймон Коннеки [ + – ] Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

Напомним, Адель получила шквал критики от своих фанатов из-за отмены концерта в Лас-Вегасе за несколько часов до начала в январе 2022.

Также Фокус писал о новом доме Адель и Рича Пола. Ранее в роскошном имении жил американский актер Сильвестр Сталлоне, сделавший значительную скидку для британской певицы.