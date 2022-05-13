Адель живет в имении Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов

Ранее поместье хотели продать за 100 млн долларов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Британская певица Адель перебралась в роскошное поместье в Лос-Анджелесе за 58 долларов. Об этом пишет Hola.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ранее в этом особняке жил знаменитый актер Сильвестр Сталлоне, который даже оставил свои портреты на стенах дома.

О том, что Адель со своим женихом Ричем Полом приобрели вместе имение в Беверли-Хилз, ходили слухи еще в начале 2022, однако артистка подтвердила все домыслы, опубликовав снимки на фоне особняка и с ключами от нового семейного гнездышка.

Как известно, имение имеет площадь около двух тысяч квадратных метров. Роскошное жилье Сильвестр Сталлоне планировал продать за 100 млн долларов, однако сделал скидку для британской певицы и ее бойфренда.

[ + – ] Адель показала свое новое поместье

"Время летит", — подписала снимки Адель.

В имении есть восемь спален, 12 ванных комнат, профессиональный кинотеатр, бассейн, участок для гольфа, двухэтажный гостевой домик и СПА-салон. Конечно же, есть и гараж для нескольких роскошных автомобилей.

Как известно, у знаменитости также есть еще три особняка в Лос-Анджелесе и дом в Лондоне.

Напомним, Адель готовится к свадьбе со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. Однако накануне у пары возникли определенные недоразумения. Рич и Адель поссорились прямо в день ее рождения.

Также Фокус писал о 34-м дне рождения Адель. Звезда в честь праздника поделилась новыми снимками, на которых заметно похудела.