Адель мешкає в маєтку Сильвестра Сталлоне за 58 млн доларів

Раніше маєток хотіли продати за 100 млн доларів.

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Британська співачка Адель перебралася до розкішного маєтку у Лос-Анджелесі за 58 доларів. Про це пише Hola.

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Раніше в цьому маєтку жив знаменитий актор Сильвестр Сталлоне, який навіть залишив свої портрети на стінах будинку.

Про те, що Адель зі своїм нареченим Річем Полом придбали разом маєток у Беверлі-Гілз, ширилися чутки ще на початку 2022, проте наразі артистка підтвердила всі домисли, опублікувавши знімки на фоні маєтка та з ключами від нового сімейного гніздечка.

Як відомо, маєток має площу майже дві тисячі квадратних метрів. Розкішне житло Сильвестр Сталлоне планував продати за 100 млн доларів, проте зробив знижку для британської співачки та її бойфренда.

[ + – ] Адель показала свій новий маєток

"Час летить", — підписала знімки Адель.

У маєтку є вісім спалень, 12 ванних кімнат, професійний кінотеатр, басейн, ділянка для гольфу, двоповерховий гостьовий будиночок та СПА-салон. Звісно, є гараж для кількох розкішних автомобілів.

Як відомо, у знаменитості також є ще три маєтки у Лос-Анджелесі та дім у Лондоні.

Нагадаємо, Адель готується до весілля зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Проте напередодні в пари виникли певні непорозуміння. Річ та Адель посварилися прямо в день її народження.

Також Фокус писав про 34-й день народження Адель. Зірка на честь свята поділилася новими знімками, на яких помітно схудла.