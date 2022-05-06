Співачка Адель показала, як схудла до свого дня народження

Співачка розповіла, що час лікує, і вона є абсолютно щасливою.

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Відома британська співачка Адель відсвяткувала свій день народження — вчора їй виповнилося 34 роки. З цієї нагоди знаменитість опублікувала фотографії в себе в Instagram і розповіла, як сильно змінилося її життя за цей рік. На знімку помітно схудла співачка без макіяжу позує в чорній мінісукні. Адель виглядає дуже щасливою, що підтверджує підпис до фото.

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"Я ніколи не була така щаслива. Я вдячна за всі уроки та благословення. Мені 34, і мені все подобається", — написала співачка. Адель додала, що час лікує та розгладжує всі складки життя. Отже, вона не може дочекатися, коли їй виповниться 60.

[ + – ] Фото: Instagram Adel

[ + – ] Фото: Instagram Adel

Зазначимо, що після важкого розлучення з колишнім чоловіком Саймоном Конекі, Адель змогла знайти сили впоратися з депресією та алкогольною залежністю та продовжити жити повноцінним життям. Співачка захопилася спортом, сильно схудла і зустріла нове кохання — спортивного агента Річа Пола.

Фанатки Адель хвалять співачку за її внутрішню силу і захоплюються змінами на краще.

"Богиня", "Давайте просто похвалимо, яка гарна Адель", "Адель, ти надихаєш", "Адель, ти прекрасна! Ти світишся від щастя, і це чудово!" — такі повідомлення залишають фанати в аккаунті співачки.

Як писав раніше Фокус, у лютому Адель прийшла на церемонію вручення премій Brit Awards 2022 у сукні від українського бренду Marianna Senchina. Це стало величезним сюрпризом для дизайнера. На лівій руці співачки була обручка з величезним діамантом, дуже схожа на заручальну.

Також Фокус писав, що Адель, яка зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом, готова вдруге стати мамою.