Адель найближчим часом планує народити другу дитину

Наразі артистка зустрічається зі спортивним агентом.

33-річна британська співачка Адель Лорі Блу Адкінс готується вийти заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Зокрема артистка зізналася, що готова стати матір'ю вдруге. Про це пише Daily Mail.

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В одному з інтерв'ю 33-річна Адель заявила, що не зізнається, коли їй зроблять пропозицію. Проте раніше Адель говорила, що готова знову сказати "так" своєму обранцю після невдалого шлюбу з підприємцем Саймоном Конекі, від союзу з яким залишився 9-річний син Анджело Адкінс.

Також на церемонії вручення премії BRIT Awards співачка вийшла на публіку з діамантовою каблучкою, дуже схожою на каблучку для заручин.

[ + – ] Концерти "Weekends with Adele" повинні були стати першими концертами співачки за останні 5 років.

"Я хотіла би ще дітей", — зазначила артистка, яка наразі зустрічається зі спортивним агентом Річем Полем та додала, що це станеться найближчим часом.

Чутки про стосунки між Адель та Річем з'явилися влітку 2021 року, коли вони разом прийшли на фінал NBA. Офіційно свій роман пара підтвердила восени 2021 року. А познайомилися закохані на одній із вечірок.

[ + – ] Перша поява на публіці Адель та її бойфренда Фото: Getty Images

Нагадаємо, Адель вийшла на вручення премії BRIT Awards 2022 в образі від українського дизайнера. Згодом співачку звинуватили в трансфобії після слів, що вона "щаслива бути жінкою".

Раніше Фокус писав про скандал через скасування концертів Адель у Лас-Вегасі. Як відомо, причиною скасування стали проблеми в стосунках співачки та її коханого.