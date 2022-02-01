Скасування концертів Адель у Лас-Вегасі коштуватиме організаторам 150 мільйонів доларів

Спочатку співачка заявила, що шоу довелося відмінити через хворобу членів команди, але тепер виявилося, що вона просто посварилася зі своїм бойфрендом.

Скасовані концерти Адель у Лас-Вегасі можуть коштувати Caesars Palace 150 мільйонів доларів, якщо вона не погодиться перенести виступи. Тож організатори відчайдушно сподіваються, що британська співачка змінить гнів на милість. Про це пише Daily Mail.

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За словами кореспондента ITV Росса Кінга, "в Caesars Palace відчайдушно хочуть, щоб концерти відбулися, тому що, якщо цього не станеться, вони втратять понад 150 мільйонів доларів. Вони дійсно хочуть, щоб концерти відбулися та роблять усе можливе та готові виконувати будь-які вимоги співачки", — зазначив Кінг.

[ + – ] Адель і Річ Пол на спортивному матчі Фото: Getty Images

Кінг зазначив, що причиною скасування концертів стали проблеми в стосунках Адель і її бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Зараз Адель приїхала до нього до Беверлі-Гіллз і намагається налагодити контакт.

Із Річем вона стала зустрічатися на початку 2021 року, але через роботу закохані рідко бачилися, що й призвело до розбіжностей.

"На початку місяця вони майже не бачилися, тому що Річ їхав через роботу, а вона намагалася зосередитися на шоу у Вегасі. Вона була засмучена тим, що він не може бути з нею. Річ був потрібен Адель, але він не міг, тому що зайнятий своєю кар'єрою. І зараз вони намагаються врятувати ситуацію, проводячи час разом", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, шоу Weekends With Adele у Лас-Вегасі мало стати найграндіознішим у кар'єрі Адель. Так вона мала відзначити своє повернення на сцену після п'ятирічної перерви.

Проте вона менш ніж за день до першого концерту в Caesars Palace вона записала відеозвернення до шанувальників, у якому заявила, що більша частина її команди захворіла на коронавірус і тому шоу просто не встигають підготувати.

Пізніше стало відомо, що співачка лукавила. Шоу і справді було не зовсім готове, але тільки через те, що вона постійно сварилася зі своєю командою та була незадоволена декораціями: спочатку величезним екраном, який вона зажадала замінити на інший, а потім басейном, який вона назвала "брудною калюжею" .

Тепер до причин скасування концертів додалися ще й проблеми особистого життя. І шанувальники, котрі раніше співчували співачці, тепер стали звинувачувати її в тому, що вони втратили гроші.

Багато хто приїхав на концерт у Лас-Вегас, США, з усього світу, у тому числі й із Великобританії, витративши, за словами деяких шанувальників "тонну грошей". Адже ціни на квитки стартували від 85 доларів і сягали 685 доларів. Проте перекупники примудрялися продавати квитки навіть за тисячі доларів.