Отмена концертов Адель в Лас-Вегасе будет стоить организаторам 150 миллионов долларов

Сначала певица заявила, что шоу пришлось отменить из-за болезни членов команды, но теперь оказалось, что она просто поссорилась со своим бойфрендом

Отмененные концерты Адель в Лас-Вегасе могут стоить Caesars Palace 150 миллионов долларов, если она не согласится перенести выступления. Так что организаторы отчаянно надеются, что британская певица сменит гнев на милость. Об этом пишет Daily Mail.

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По словам корреспондента ITV Росса Кинга, "в Caesars Palace отчаянно хотят, чтобы концерты состоялись, потому что, если этого не произойдет, они потеряют более 150 миллионов долларов. Они действительно хотят, чтобы концерты состоялись и делают все возможное и готовые выполнять любые требования певицы", — отметил Кинг.

[ + – ] Адель и Рич Пол на спортивном матче Фото: Getty Images

Кинг отметил, что причиной отмены концертов стали проблемы в отношениях Адель и ее бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Сейчас Адель приехала к нему в Беверли-Хиллз и пытается наладить контакт.

С Ричем она стала встречаться в начале 2021 года, но, из-за работы влюбленные редко виделись, что и привело к разногласиям.

"В начале месяца они почти не виделись, потому что Рич уезжал по работе, а она пыталась сосредоточиться на шоу в Вегасе. Она была расстроена тем, что он не может быть с ней. Рич был нужен Адель, но он не мог, потому что занят своей карьерой. И сейчас они пытаются спасти ситуацию, проводя время вместе", — рассказал инсайдер.

Напомним, шоу Weekends With Adele в Лас-Вегасе должно было стать самым грандиозным в карьере Адель. Так она должна была отметить свое возвращение на сцену после пятилетнего перерыва.

Однако она менее чем за день до первого концерта в Caesars Palace она записала видеообращение к поклонникам, в котором заявила, что большая часть ее команды заболела коронавирусом и потому шоу просто не успевают подготовить.

Позже стало известно, что певица лукавила. Шоу и правда было не совсем готово, но только из-за того, что она постоянно ссорилась со своей командой и была недовольна декорациями: сначала огромным экраном, который она потребовала заменить на другой, а потом и бассейном, который она назвала "грязной лужей".

Теперь к причинам отмены концертов прибавились еще и проблемы в личной жизни. И поклонники, которые ранее сочувствовали певице, теперь стали обвинять ее в том, что они потеряли деньги.

Многие приехали на концерт в Лас-Вегас, США, со всего мира, в том числе и из Великобритании, потратив, по выражению некоторых поклонников "тонну денег". Ведь цены на билеты стартовали от 85 долларов и достигали 685 долларов. Однако перекупщики умудрялись продавать билеты даже за тысячи долларов.