Стала известна настоящая причина отмены концерта Адель в Лас-Вегасе. И это – не Covid

Адель осталась недовольна декорациями и подготовкой сцены к шоу, несмотря на утвержденный ранее дизайн, и на то, что команда концертного зала трудилась с декабря.

33-летняя британская певица Адель, отменившая шоу Weekends With Adele в Лас-Вегасе за сутки до концерта, со слезами на глазах рассказала фанатам, что причиной стала вспышка коронавируса в ее команде, однако портал TMZ со ссылкой на свои источники назвал совершенно иную версию случившегося.

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Источники в отеле Caesars Palace, где находится концертный зал Colosseum (именно там должны были проходить концерты 15-кратной обладательницы премии "Грэмми") рассказали журналистам, что на самом деле Адель недовольна тем, как была подготовлена сцена для шоу. Ей не понравилось то, как установлены декорации, работа хора, звуковая система и другие вещи, связанные с шоу. Люди, работавшие над подготовкой к концерту отмечают, что не могли удовлетворить ее производственные требования. А они были более чем завышенные, считает команда.

Например, в одном из номеров артистка должна была петь посреди большого бассейна и словно идти по воде, однако ей не понравилось, как установили сложную конструкцию по ранее утвержденному дизайну, которую она назвала "бесформенным старым прудом".

Певица также требовала, чтобы в театре заменили огромный видеоэкран на совершенно новую систему, несмотря на то, что он очень высокотехнологичный. Новый экран пришлось монтировать всего на несколько сантиметров впереди существующего, что сильно увеличило затраты.

То же касалось и местной звуковой системы Meyer, которая не устроила суперзвезду.

О том, что что-то может пойти не так, сотрудники концертного зала задумывались еще тогда, когда узнали, что в постановке шоу участвует Эсмеральда Дельвин. Адель работала с ней во время мирового турне в 2016 году, и уже тогда они постоянно спорили.

По словам источников, у Адель, ко всему прочему, – панический страх перед сценой, а во время концерта в Амстердаме она даже сбежала через пожарный выход и ее дважды рвало. Поэтому если что-то на сцене будет неидеально, по ее мнению, она наотрез отказывается выходить к зрителям.

Когда певица в последний момент отменила шоу, многие были шокированы, поскольку монтаж сцены для шоу продолжался еще с декабря. Решение Адель оставило в минусе и тысячи фанатов, многие из которых потратили на билеты до $9000 и узнали новости только после посадки на рейс в Соединенные Штаты. Цена самых дорогих билетов на черном рынке достигала $30 тыс. Теперь Поклонники артистки требуют вернуть им деньги. Ticketmaster призывает людей "держать свои билеты" на новые даты, которые, по прогнозам, будут между апрелем и июнем, но говорят, что они вернут деньги, если люди подадут заявку онлайн.

Что касается COVID, то источники в Caesars говорят, что они не могут поговорить с командой Адель, чтобы выяснить всю правду. Команда театра же была готова к работе и не может понять, почему артистка все отменила именно в последний момент. Сейчас в Caesars надеются провести хотя бы часть шоу певицы из февральского списка.

Тем временем муж Николь Кидман Кейт Урбан уже выразил готовность дать концерты в Caesars после отмены концертов Адель несмотря на то, что собирался выступить там в мае.