Адель залишилася незадоволена декораціями та підготовкою сцени до шоу, незважаючи на затверджений раніше дизайн і на те, що команда концертної зали працювала з грудня.

33-річна британська співачка Адель, яка скасувала шоу Weekends With Adele у Лас-Вегасі за добу до концерту, зі сльозами на очах розповіла фанатам, що причиною став спалах коронавірусу в її команді, проте портал TMZ з посиланням на свої джерела назвав зовсім іншу версію.

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Джерела в готелі Caesars Palace, де hjpnfijdfybq концертний зал Colosseum (саме там мали відбуватися концерти 15-кратної володарки премії "Греммі") розповіли журналістам, що насправді Адель незадоволена тим, як була підготовлена сцена для шоу. Їй не сподобалося, як встановлені декорації, робота хору, звукова система q інші речі, пов'язані з шоу. Люди, які працювали над підготовкою до концерту, зазначають, що не могли задовольнити її виробничі вимоги. А вони були більш як завищені, вважає команда.

Наприклад, в одному з номерів артистка мала співати посеред великого басейну та ніби йти по воді, проте їй не сподобалося, як встановили складну конструкцію за раніше затвердженим дизайном, яку вона назвала "старим безформним ставком".

Співачка також вимагала, щоб у театрі замінили величезний відеоекран на нову систему, незважаючи на те, що він дуже високотехнологічний. Новий екран довелося монтувати лише на кілька сантиметрів попереду існуючого, що значно збільшило витрати.

Те саме стосувалося й місцевої звукової системи Meyer, яка не влаштувала суперзірку.

Про те, що щось може піти не так, співробітники концертної зали замислювалися ще тоді, коли дізналися, що в постановці шоу бере участь Есмеральда Дельвін. Адель працювала з нею під час світового турне у 2016 році, і вже тоді вони постійно сперечалися.

За словами джерел, у Адель, до всього іншого, панічний страх перед сценою, а під час концерту в Амстердамі вона навіть утекла через пожежний вихід, і її двічі нудило. Тому якщо щось на сцені буде неідеальним, на її думку, вона навідріз відмовляється виходити до глядачів.

Коли співачка в останній момент скасувала шоу, багато хто був шокований, оскільки монтаж сцени для шоу тривав ще з грудня. Рішення Адель залишило в мінусі й тисячі фанатів, багато з яких витратили на квитки до $9000 і дізналися новини лише після посадки на рейс до Сполучених Штатів. Ціна найдорожчих квитків на чорному ринку сягала $30 тис. Тепер шанувальники артистки вимагають повернути їм гроші. Ticketmaster закликає людей "тримати свої квитки" на нові дати, які, за прогнозами, будуть між квітнем і червнем, але кажуть, що вони повернуть гроші, якщо люди подадуть заявку онлайн.

Що стосується COVID, то джерела в Caesars кажуть, що вони не можуть поговорити з командою Адель, щоб з'ясувати всю правду. Команда театру була готова до роботи та не може зрозуміти, чому артистка все скасувала саме в останній момент. Зараз у Caesars сподіваються провести хоча б частину шоу співачки з лютневого списку.

Тим часом чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан уже висловив готовність дати концерти в Caesars після відміни концертів Адель, незважаючи на те, що збирався виступити там у травні.