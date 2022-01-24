Адель раптово скасувала концерт у Лас-Вегасі та зателефонувала своїм фанатам

Це повинні були бути перші концерти співачки за останні 5 років.

За добу до початку серії концертів у Лас-Вегасі 33-річна британська співачка Адель раптово оголосила про скасування виступів. Про це пише Independent.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Перший концерт мав відбутися 21 січня 2022 року. І з того дня кожні вихідні до середині квітня планувалися концерти співачки в п'ятизірковому готелі "Ceasar Palace" у Лас-Вегасі. Так названа концертна резиденція з 24 виступів мала відбутися у межах проєкту Weekends with Adele.

Оскільки це перші концерти Адель за останні 5 років і з таким розмахом, ажіотаж навколо цих виступів був доволі високий. Тому повідомлення від Адель за добу до першого концерту прихильники співачки зустріли з хейтом. Адже вже придбали білети в Лас-Вегас та назад, забронювали номери в готелях, і все це було дарма.

33-річна Адель зателефонувала по відеозв'язку кільком фанатам та пообіцяла їм жетони на безкоштовний алкоголь або мерч зі свого магазину в Лас-Вегасі.

Зазначимо, що ціни на квитки стартували від 85 доларів і досягали 685 доларів. Проте перекупники умудрялися продавати квитки навіть за тисячі доларів.

[ + – ] Звернення Адель до фанатів через скасування концерту 21 січня

"Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми перепробували абсолютно все, що могли, щоб зібрати шоу вчасно і щоб воно було цікавим для вас. Але постраждали від затримок з доставкою обладнання через ковід", — у сльозах звернулася британська співачка до своїх фанатів, які чекали на концерт 21 січня.

Також Адель зазначила, що половина її команди досі хворіє, через що підготовка ще більше стала неможливою.

"Усі дати будуть перенесені. Додаткова інформація незабаром", — підписала відеозвернення британська співачка.

[ + – ] У межах проєкту Weekends with Adele співачка планувала просувати свій новий альбом "30"

У коментарях підписники артистки підтримали її щирість схвальними коментарями: "Ми любимо вас — дякуємо за те, що робите те, що правильно, навіть коли це нелегко", "Єдиний виконавець, який безпосередньо говорив зі своїми шанувальниками про перенесення та скасування", "Вас дуже-дуже люблять. Усе, що ви робите, ЗАВЖДИ варте очікування. Ви все робите з такою досконалістю і врівноваженістю, і ми всі почекаємо. Обіймаю вас" тощо.

Раніше Фокус писав про те, чому Адель не має доступу до сторінок у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Адель змусила відому стримінгову платформу створити спеціальний порядок відтворення пісень її нового альбому "30".