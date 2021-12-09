Адель зізналася, чому не має доступу до своїх соцмереж

Менеджери зірки забрали в неї усі паролі до її сторінок

33-річна британська співачка Адель прийшла на YouTube-шоу блогерки NikkieTutorials повністю ненафарбована, демонструючи свою природну красу на широкий загал. Під час ролику жінки створювали ідеальний макіяж для співачки та бесідували на різні теми. Зокрема Адель розповіла, що не користується власними сторінками в соцмережах. Її менеджери встановили занадто суворі правила для Адель під час користування Instagram.

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У серпні 2020 року їй все ж дозволили зайти на свою сторінку в Instagram, проте вона не могла відповідати на коментарі своїх фанатів та хейтерів. "Мені дали пароль. Раніше мені не дозволяли вводити паролі в соцмережі. Насправді це відомий факт", — зазначила Адель, додавши, що тоді їй дозволили тільки поділитися з аудиторією своїми думками. Менеджери зірки переймаються, що вона в пригніченому стані чи напідпитку викладе щось провокативне і це ніхто не проконтролює.

[ + – ] Адель у шоу NikkieTutorials

Тоді ж Адель виклала своє фото, після чого виник великий скандал. Оскільки на знімку Адель постала в купальнику з ямайським прапором та з традиційною зачіскою південноафриканських племен банту, через що зірку звинуватили в культурній апропріації, присвоєнні атрибутів чужої культури. Після цього агенти співачки ще більше посилили контроль за станом її сторінок у соціальних мережах.

[ + – ] Знімок Адель, через який співачку звинуватили в культурній апропріації

Нагадаємо, нещодавно Адель після 2 років офіційного розлучення заговорила про свою готовністю до одруження. Зірка зустрічається із зірковим спортивним агентом Річем Полом з травня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Адель в одному з інтерв'ю вперше розповіла про свою тривогу та депресивний стан після розлучення із Саймоном Конекі у 2019 році.