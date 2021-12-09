Адель призналась, почему у нее нет доступа к своим соцсетям

Менеджеры звезды забрали у нее все пароли к ее страницам

33-летняя британская певица Адель пришла на YouTube-шоу блогерши NikkieTutorials полностью без косметики, демонстрируя свою естественную красоту на широкую общественность. Во время ролика женщины создавали идеальный макияж для певицы и беседовали на разные темы. В частности, Адель рассказала, что не пользуется собственными страницами в соцсетях. Ее менеджеры установили слишком строгие правила для Адель при использовании Instagram.

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В августе 2020 года ей все же разрешили зайти на свою страницу в Instagram, однако она не могла отвечать на комментарии своих фанатов и хейтеров. "Мне дали пароль. Раньше мне не разрешали вводить пароли в соцсети. На самом деле это известный факт", — отметила Адель, добавив, что тогда ей разрешили только поделиться с аудиторией своим мнением. Менеджеры звезды беспокоятся, что она в подавленном состоянии или под действием алкоголя выложит что-то провокационное и это никто не проконтролирует.

[ + – ] Адель в шоу NikkieTutorials

Например, когда Адель выложила свое фото, после чего разразился большой скандал. Поскольку на снимке Адель предстала в купальнике с ямайским флагом и традиционной прической южноафриканских племен банту, из-за чего звезду обвинили в культурной апроприации, то есть присвоении атрибутов чужой культуры. После этого агенты певицы еще больше ужесточили контроль за состоянием ее страниц в социальных сетях.

[ + – ] Фотография Адель, из-за которой певицу обвинили в культурной апроприации

Напомним, недавно Адель после 2 лет официального развода заговорила о своей готовности к женитьбе. Звезда встречается со звездным спортивным агентом Ричом Полом с мая 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Адель в одном из интервью впервые рассказала о своей тревоге и депрессивном состоянии после развода с Саймоном Конеки в 2019 году.