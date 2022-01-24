Адель внезапно отменила концерт в Лас-Вегасе и позвонила своим фанатам

Это должны были быть первые концерты певицы за последние 5 лет.

За сутки до начала серии концертов в Лас-Вегасе, 33-летняя британская певица Адель внезапно объявила об отмене выступлений. Об этом пишет Independent.

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Первый концерт должен был состояться 21 января 2022 года. И с того дня каждые выходные до середины апреля планировались концерты певицы в пятизвездочном отеле "Ceasar Palace" в Лас-Вегасе. Так названная концертная резиденция из 24 выступлений должна была состояться в рамках проекта Weekends with Adele.

Поскольку это первые концерты Адель за последние 5 лет и с таким размахом, ажиотаж вокруг этих выступлений был достаточно высоким. Поэтому сообщение от Адель за сутки до первого концерта поклонники певицы встретили с хейтом. Ведь уже приобрели билеты в Лас-Вегас и обратно, забронировали номера в отелях, и все это было зря.

33-летняя Адель позвонила по видеосвязи нескольким фанатам и пообещала им жетоны на бесплатный алкоголь или мерч из своего магазина в Лас-Вегасе.

Отметим, что цены на билеты стартовали от 85 долларов и достигали 685 долларов. Однако перекупщики умудрялись продавать билеты даже за тысячи долларов.

[ + – ] Обращение Адель к фанатам из-за отмены концерта 21 января

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать шоу вовремя и чтобы оно было интересно вам. Но пострадали от задержек с доставкой оборудования через ковид", — в слезах обратилась британская певица в Instagram к своим фанатам, ожидавшим концерт 21 января.

Также Адель отметила, что половина ее команды до сих пор болеет, поэтому подготовка еще больше стала невозможной.

"Все даты будут перенесены. Дополнительная информация в скором времени", — подписала свое видеообращение британская певица.

[ + – ] В рамках проекта Weekends with Adele певица планировала продвигать свой новый альбом "30"

В комментариях подписчики артистки поддержали ее искренность одобрительными комментариями: "Мы любим вас — спасибо за то, что делаете то, что правильно, даже когда это нелегко", "Единственный исполнитель, который непосредственно говорил со своими поклонниками о переносе и отмене", "Вас очень-очень любят. Все, что вы делаете, ВСЕГДА достойно ожидания. Вы все делаете с таким совершенством и уравновешенностью, и мы все подождем. Обнимаю вас" и т. д.

Ранее Фокус писал о том, почему у Адель нет доступа к страницам в ее соцсетях.

Напомним, Адель заставила известную стриминговую платформу создать специальный порядок воспроизведения песен ее нового альбома "30".